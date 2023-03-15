Вскрытие рек может начаться через неделю Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Специалисты представили очередной прогноз на паводок в Алтайском крае: он может начаться уже на следующей неделе.

Согласно температурным прогнозам, в конце марта ожидается активное снеготаяние в степной зоне и вскрытие рек в южной. В совокупности это может спровоцировать первую волну паводка.

На прошедшем заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по вопросам готовности субъектов СФО к прохождению половодья и пожароопасного периода 2023 года, специалисты МЧС России озвучили данные, что на территории Сибири в зону паводка могут попасть больше 680 населенных пунктов, в которых проживает около 150 тысяч человек. Кроме того, под угрозой свыше 430 участков дорог и более 220 социально значимых объектов.

Для Алтайского края цифры выглядят следующим образом: 175 населенных пунктов, в которых проживает более 33 тысяч человек, а также 72 объекта социальной сферы и инфраструктуры.

– Сейчас гидрологическая обстановка стабильная. Для ее контроля будет задействовано 52 стационарных гидрологических поста. Дополнительно будут развернуты 16 временных постов. Для мониторинга обстановки запланировано использование беспилотных авиационных систем и космического мониторинга, - сообщает официальный сайт правительства региона.

Для проведения превентивных мероприятий из резервного фонда края выделено 8 млн рублей. А тем временем в МЧС определили 25 участков, где могут возникнуть заторы на реках. Для того чтобы избежать таких ситуаций, где-то будут пилить лед, где-то чернить, а где-то подрывать. В Барнауле и Бийске заготовили 20 комплектов водоналивных рукавных дамб, общей протяженностью два километра.

В городах и селах, куда может прийти большая вода активно расчищают ливневки и прокладывают дополнительные водоотводные каналы, местным властям поручено ускорить вывоз снега. В низменных участках проводят отсыпку грунтом.

– Подготовлено 427 пунктов временного размещения для отселяемого населения общей вместимостью более 62,5 тысяч человек. В населенных пунктах, которые могут быть отрезаны паводком от большой земли, создаются запасы продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, – добавили в ГУ МЧС по краю.

Для оперативной ликвидации возможных ЧС сформированы оперативные группы сотрудников МЧС. В общей сложности, задействовать в спасательных и аварийно-восстановительных работ могут почти семь тысяч человек.

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