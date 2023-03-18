В Барнауле подтопило частный сектор

Воду откачивают Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу,18 марта, в Барнауле проводят работы по устранению подтопления частного сектора по проезду Керамическому. Об этом пишет мэрия.

Водоотводная труба, которая находится у дома №2а, промерзла, поэтому перестала пропускать воду. Ближайшие участки немного подтопило. Специалисты уже работают на месте, откачивают талую воду и пробивают водоотводную трубу.

Как отметил начальник штаба ГО и ЧС района Денис Чердак, в частном секторе вода появилась из-за естественного рельефа местности. К тому же, из-за потепления снег начал тять быстрее

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