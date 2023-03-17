Алтайский эксперт рассказала об опасностях ожирения печени

Следует проходить диспансеризацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Медики все чаще диагностируют поражения печени у людей, которые не увлекаются алкоголем. Жировой гепатоз – патология, когда ткани органа деформируются под воздействием жировых отложений. Подробнее об этом диагнозе и симптомах болезни рассказала врач-гастроэнтеролог диагностического центра Алтайского края Вера Оголь.

Опасность болезни в том, что сначала она может протекать бессимптомно. В большинстве случаев нарушение функции печени выявляют случайно во время приема у других специалистов. Медики советуют людям из групп риска проходить обследование у гастроэнтеролога. Особенно внимательными следует быть пациентам с сахарным диабетом второго типа, повышенным артериальным давлением, ожирением, а также синдромом обструктивного апноэ сна. Подробнее о последнем диагнозе мы рассказывали здесь.

– Заболевание характеризуется изменением ткани паренхимы печени по причине заполнения клеток жиром. Эти изменения приводят к разрушению клеток печени и накоплению жировой и формированию фиброзной ткани, развитию метаболического синдрома и в конечном итоге к циррозу, – отметила Вера Оголь

В результате метаболического синдрома при неалкогольной жировой болезни печени могут выявить гепатит С. В связи с этим следует регулярно наблюдаться у медиков.

Об ожирении печени могут говорит различные симптомы. Кто-то из пациентов быстрее устает, ощущает слабость или дискомфорт в области живота. Часть больных рассказывает о неприятных ощущениях в правом подреберье, набирает вес. Кроме того, без причины может повышаться температура, появляться красные точки на коже в области груди и живота, расстройство пищеварения.

На первичном приеме врач назначает различные анализы, по результатам которых подбирают индивидуальную тактику лечения. На ранних стадиях заболевания прогноз благоприятный.

Вера Оголь напомнила и о важности профилактики жировой болезни печени. Следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, а также регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее мы писали об опасностях вирусного гепатита С. Это заболевание «бьет» по печени, поражая орган. Вакцины против гепатита С до сих пор не существует. Однако врачи научились его эффективно лечить и даже полностью выводить из организма. Залог успешного выздоровления в том, чтобы вовремя выявить гепатит С и приступить к лечению.

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