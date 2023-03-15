Маникюр, прокалывание ушей, татуировки. Врач-инфекционист рассказал, как можно «подхватить» гепатит С

Гепатит С можно выявить только с помощью лабораторных исследований Фото: Минздрав Алтайского края

С 13 по 19 марта Минздрав проводит Неделю по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Это заболевание «бьет» по печени, поражая орган. Коварство его в том, что долгие годы он может протекать бессимптомно. Как выявляют и лечат вирусный гепатит С, рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

Как передается гепатит С

Вирус гепатита С передается половым путем и через кровь. Также возможна передача от матери ребенку – во время родов и грудного вскармливания.

Как отмечает Валерий Шевченко, нередко гепатиты В и С выявляются одновременно с вирусом ВИЧ, так как способы заражения аналогичны. Однако вирусы гепатита более устойчивы, во внешней среде живут гораздо дольше, чем ВИЧ. Именно поэтому огромный риск заразиться гепатитом есть, если во время маникюра, прокалывания ушей, набивания татуировок инструменты недостаточно стерилизованы.

Болеют и взрослые, и дети

Вакцины против гепатита С до сих пор не существует. Однако врачи научились его эффективно лечить и даже полностью выводить из организма. Залог успешного выздоровления в том, чтобы вовремя выявить гепатит С и приступить к лечению.

– В Алтайском крае отмечается стабильная ситуация по выявлению новых случаев гепатита С. В краевых медицинских организациях на диспансерном учете состоят порядка 9 тысяч пациентов. Эта болезнь не обходит стороной и маленьких пациентов. В крае на сегодняшний день под наблюдением находятся 39 детей с хроническим гепатитом С. В начале 2023 года половина ребятишек получили противовирусную терапию. Вторая половина проходит лечение в настоящий момент, – рассказывает главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Алтайского края Валерий Шевченко.

Если не лечить гепатит С, то в итоге это приводит к воспалению печени и серьезным повреждениям органа. Причем человек на протяжении долгого времени, даже нескольких лет может не подозревать о болезни, пока ситуация не станет критической.

Симптомы заболевания гепатитом С

Инфицированный человек на протяжении долгого времени чувствует себя хорошо. На ранних стадиях больной может чувствовать слабость, головные боли, отмечать повышенную утомляемость.

Когда болезнь прогрессирует и переходит на стадию цирроза, то человек теряет вес, хуже начинает работать печень и т.д. У некоторых пациентов возникают внепеченочные проявления хронического гепатита С: заболевания почек, кожи, щитовидной железы.

– Гепатит С можно выявить только с помощью лабораторных исследований, – отмечает Валерий Шевченко.– Данные исследования на сегодняшний день вполне доступны, выполняются в лабораториях многих краевых медицинских организаций и частных медицинских центров. Для того, чтобы получить направление на исследование, необходимо обратиться к своему участковому терапевту (педиатру), врачу-инфекционисту.

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