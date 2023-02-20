Алтайский эксперт рассказала, чем опасен храп и как от него избавиться

С храпом сталкивались практически все Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

С храпом сталкивались практически все. Медики успокаивают – если он появляется редко, то не требует лечения. Однако, когда подобное нарушение сна становится нормой, следует бить тревогу. Подробнее об этом рассказала Наталия Федюнина, врач-невролог высшей квалификационной категории диагностического центра Алтайского края.

В большинстве случаев редкий храп может беспокоить во время простудных заболеваний, сопровождаемых заложенностью носа, а также после употребления алкоголя. В этих ситуациях он проходит сам и не беспокоит постоянно. Когда же храп появляется часто, то нужна консультация специалиста.

– Пациент сам не может сказать, есть ли у него остановки дыхания во сне. Иногда даже близкие родственники, особенно супруги, прожившие долгое время вместе, когда храп возникает и усиливается постепенно или оба храпят и не слышат друг друга, затрудняются ответить на этот вопрос, – подчеркнула эксперт.

Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Это сильная дневная сонливость, сухость во рту и ощущение «тяжелой» головы, а также повышенное давление по утрам. Также в списке мочеиспускания более одного раза за ночь, лишний вес при обычном питании и физической активности.

– Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) - состояние, при котором происходят повторные обструкции (спадение) верхних дыхательных путей на уровне глотки и прекращение легочной вентиляции. Это сопровождается снижением насыщения крови кислородом. Сон становится поверхностным, появляется избыточная дневная сонливость, – объяснила невролог.

Проблема возникает, потому что во сне снижается мышечный тонус, расслабляются подвижные структуры на уровне глотки. При наличии предрасполагающих факторов, приводящих к сужению глотки, например, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, то появляется храп и дыхание ухудшается.

Когда человек засыпает, то тонус мышц снижается – спадаются мышцы глотки – вдох невозможен – снижается насыщение крови кислородом – при достижении критической отметки мозг просыпается – тонус мышц нормализуется – человек делает вдох. И снова засыпает. За ночь так может продолжаться много раз.

Наталия Федюнина отметила, что есть лишь один способ лечения СОЭС тяжелой степени – СРАР- терапия (СИПАП-терапия), по начальным буквам словосочетания Continuous Positive Airway Pressure, что в переводе означает «постоянное положительное давление в дыхательных путях». Суть метода в постоянном нагнетании воздуха в дыхательные пути, что препятствует смыканию тканей глотки и остановке дыхания во сне.

Во время сна пациент надевает специальную маску, которая подключается к компрессору. Аппарат реагирует на ритм дыхания человека и подает дополнительный поток воздуха, помогая естественному вдоху, в итоге состояние улучшается. Такая терапия эффективна, однако спать с маской придется каждый день.

Ранее мы публиковали другие советы о том, как можно улучшить сон. В частности, когда вы готовитесь идти в кровать, то в комнате должно быть прохладно, тихо. Следует открыть окно и провертеть спальню, а затем закрыть шторы и выключить любые источники света, даже не слишком яркие ночники.

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