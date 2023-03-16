ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей и мать. Фото: МУ МВД России «Бийское»

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела по факту страшного ДТП, в котором погибли мать и четверо детей. Младшему было всего три года, старшему – 16. Жизнь практически целой семьи оборвалась в миг. «Комсомолка» вспомнила подробности жуткой трагедии.

Погибшая семья жила в селе Кош-Агач Республики Алтай. Так как райцентр небольшой, все друг друга знали. Односельчане вспоминали, что погибшая и её муж были примерными родителями. Уже к своим 35-ти годам женщина стала мамой четверых детей: 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. Юноша имел большие успехи в спорте и учился в барнаульской спортшколе олимпийского резерва. Трагедия случилась как раз тогда, когда он с мамой и сестренками возвращался из краевой столицы домой…

Старший сын в тот год должен был поехать на российские соревнования. Фото парня даже повесили на спортивную доску почета в родном селе – подавал большие надежды. А дочки… Старшая в сентябре перешла в девятый класс, была очень спокойной девочкой, средняя училась в первом классе и была очень шустрой малышкой. А самой разговорчивой была младшая – трехлетняя девчушка.

В тот роковой вечер женщина сидела за рулем Honda Stepwgn. Как ранее рассказывал ее супруг в интервью «Комсомолке», у нее был приличный опыт вождения, умела ориентироваться на трассе. Но, к несчастью, порой этого бывает недостаточно – никогда не знаешь, что поджидает там, за поворотом…

Многодетная мать двигалась по трассе с допустимой скоростью. В какой-то момент грузовик DAF с цистерной на высокой скорости выскочил на встречную полосу, где ехала Honda Stepwgn, в котором находилась семья.

- Чтобы избежать столкновения, она применила оправданный в сложившейся ситуации маневр влево, выехав на полосу встречного движения, на которую в это время стал возвращаться обвиняемый, - отметили в следкоме и прокуратуре Алтайского края.

Изначально в соцсетях в аварии женщину – якобы она первой вылетела на встречную полосу, однако позднее следствию удалось доказать, что её вины в аварии нет. Предполагаемым виновником стал водитель бензовоза. Вскоре начнутся суды по данному делу.

- Он 47 метров тащил нашу машину (Honda Stepwgn. – Прим. ред.), даже тормозного пути не было. Скорее всего, летел, не соблюдая скорости. Представьте, на вас летит большегруз, что бы вы сделали? Трудно сообразить, что делать в такой ситуации…, - встал супруг на защиту женщины.

У мужчины в момент аварии будто сыграл инстинкт – сердце подсказало, что нужно позвонить жене. Вот только трубку взяла совсем незнакомая женщина.

- Она спросила: кто вы? Я не понял: что случилось? И тут она объясняет: произошло ДТП, вся семья погибла... Я сразу же помчался из Кош-Агача на место, - рассказывал он.

Что касается обвиняемого, то он не связался с семьей, не предложил помощь. Потерявшему супругу и детей вдовцу все не давала покоя мысль, что лихач «убил пятерых» и даже не позвонил.

- Ну, бог есть на свете. И суд, - высказывался мужчина.

Водителя бензовоза будут судить по статье «Нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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