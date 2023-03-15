Алтайский экс-министр получил 3,5 года колонии за взятку

Приговор еще не вступил в силу Фото: СУ СК по Республике Алтай

На Алтае вынесли приговор по уголовному делу в отношении Павла Решетова, бывшего директора Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, экс-министра здравоохранения региона. Мужчину приговорили к реальному сроку, пишет республиканское СУ СК.

Как установили следствие и суд, 30 декабря 2020 года директор республиканского реабилитационного центра получил от представителей одной из компаний и ИП взятку на общую сумму около 400 тысяч рублей. За эти деньги он должен был предоставить преимущества при заключении государственных контрактов на покупку двух комплексов для реабилитации пациентов с двигательной патологией, а также других медицинских изделий, офисной, кухонной мебели и бытовой техники.

Преступление удалось раскрыть благодаря взаимодействию следственных органов СУ СК и оперативных подразделений УФСБ России по региону

Во время предварительного следствия на две машины экс-министра наложили арест на сумму около 3 млн рублей.

– Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме как на стадии предварительного следствия, так и в суде, – подчеркнули в СК.

Решетова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также экс-чиновник должен выплатить штраф 1,2 млн рублей. Кроме того, его на 4 года лишили права занимать некоторые должности.

Приговор еще не вступил в законную силу.

В СК добавили, что правоохранители продолжают расследование уголовного дела в отношении людей, которые давали взятки.

Напомним, ранее мы писали о том, что первого замминистра экономического развития в Республике Алтай обвиняют в должностных преступлениях, связанных с предоставлением некачественного жилья детям-сиротам. На время следствия мужчину временно отстранили от должности, в ближайшее время уголовное дело передадут в суд.

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