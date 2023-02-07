В Барнауле арестовали по делу о взятке начальника отделения по борьбе с коррупцией

Обвиняемого арестовали сроком на месяц и шесть суток Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальника отделения по борьбе с коррупцией УМВД России по Барнаулу взяли под стражу по делу о взятке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

– Обвиняемый органами предварительного расследования обвиняется в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере, - сообщают в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ. Обвиняемого арестовали сроком на месяц и шесть суток.