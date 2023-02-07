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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 10:40

В Барнауле арестовали по делу о взятке начальника отделения по борьбе с коррупцией

Возбуждено уголовное дело
Вера Березовская
Обвиняемого арестовали сроком на месяц и шесть суток

Обвиняемого арестовали сроком на месяц и шесть суток

Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальника отделения по борьбе с коррупцией УМВД России по Барнаулу взяли под стражу по делу о взятке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

– Обвиняемый органами предварительного расследования обвиняется в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере, - сообщают в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ. Обвиняемого арестовали сроком на месяц и шесть суток.