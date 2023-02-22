На Алтае первого замминистра экономразвития обвиняют в махинациях с жильем сирот

При строительстве допустили нарушения Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай первого заместителя министра экономического развития обвиняют в должностных преступлениях, которые связаны с предоставлением некачественного жилья детям-сиротам. Об этом сообщает СУ СК региона.

Как установило следствие, с июля по ноябрь 2020 года первый замминистра экономического развития региона превысил должностные полномочия в сфере организации работы по формированию специализированного жилищного фонда. Он организовал в селе Усть-Кокса покупку 6 квартир за счет бюджетных денег по государственным контрактам. При этом не проводили экспертизы и по договорам социального найма жилье передали сиротам и детям, которые остались без попечения родителей. Эти квартиры были непригодны для проживания, при строительстве специалисты допустили нарушения.

– Потерпевшим причинен моральный вред, существенно нарушены их конституционные права, а также наступили тяжкие последствия в виде причинения бюджету Республики Алтай крупного материального ущерба в размере более 8 млн рублей, – пояснили в СК.

Кроме того, по информации ведомства, в течение 2020 года чиновник ненадлежащим образом организовал освоение бюджетных средств, предназначенных для покупки жилых помещений для специализированного жилищного фонда и их последующего предоставления детям-сиротам. Из-за халатности не освоили около 10,8 млн рублей, в результате чего не купили 7 жилых помещений, которыми можно было бы обеспечить нуждающихся.

Первого замминистра экономразвития региона обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и ч. 1 и ст. 293 УК РФ (халатность). В прокуратуре Республики Алтай добавили, что ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу. На время следствия мужчину временно отстранили от должности.

Отметим, что арбитражный суд Республики Алтай рассматривает иск об устранении недостатков квартир, предоставленных детям, разбирательство продолжается.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае потратили все выделенные в 2022 году деньги на жилье для сирот. Регион получил субсидию - 308,5 млн рублей, а еще 137,9 млн рублей выделяли из регионального бюджета. Всего в этом году закупили 261 жилое помещение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сидите и ждите». Алтайские сироты в очередной раз жалуются, что им не выдают квартиры

В прокуратуре пообещали разобраться в ситуации (подробнее)