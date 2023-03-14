«Любовь - это мысль». Музыкант Павел Пиковский - о музыке, счастье, алкоголе и местах силы

Продюсер Евгений Колбашев и музыкант Павел Пиковский
Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
14 марта в Алтайской филармонии ожидается аншлаг на сольном концерте великолепной джазовой певицы из Грузии Этери Бериашвали. Это будет заключительный концерт международного фестиваля «Перекресток», организованного продюсером Евгением Колбашевым.
В пятницу, субботу и воскресенье гости фестиваля наслаждались музыкальным букетом джаза, блюза, рока и этно. Среди гостей, встреченных публикой овациями, был поэт, музыкант и композитор Павел Пиковский. В эфире радио «КП» мы поговорили с Павлом о музыке и слушателях, любви и влюбленности, алкоголе и трезвости , чувствах и мыслях.
Предлагаем вам несколько фрагментов из этого интервью.
- Павел, многие называют твою музыку чистой и светлой. Но ведь у каждого человека бывают моменты злости. Как ты с этим справляешься?
- Знакомые отмечают такое мое качество, как нежелание конфликтовать. Я стараюсь выше конфликтов ставить человеческие отношения. Если о моментах злости, то я всегда помню, что чувству доверять нельзя. Чувство мимолетно, оно сиюминутно. Доверять можно только мысли, знанию. Знание - это усилие мысли, то, до чего человек доходит сам своей головой. И самое лучшее, что есть в жизни, долговечное, конечно же, мысль. Даже любовь - это мысль, я считаю.
- Разве не чувство?
- Чувство - это влюбленность. Она дается авансом недолго и один раз к одному человеку, а дальше то, как ты себя воспитываешь. А воспитывает человека мысль.
- А счастье?
- Счастье - это труд.
- Ты счастлив?
- Абсолютно. Я делаю то, что хочу и умею. У меня есть место силы – дом, где жена и дети.
- На фото совместном вы с женой такая красивая гармоничная пара. Где и как вы познакомились?
- В Москве, она пришла на концерт в большой аудитории Политехнического музея. Дружили мы несколько лет. Потом в 2014-м встретились снова на концерте. Она подошла и говорит: «Пора рожать детей, я бы хотела от тебя ребенка, подумай. И я сразу взял ее за руку, и мы уехали с концерта вместе».
- В одном из твоих постов ты рассказываешь, что уже три года без алкоголя. Что стало точкой невозврата?
- Я бы не стал это называть точкой невозврата, я ничего не отрезал насильно. Просто ресурс организма ограничен. Если раньше я мог выпить бочку и петь хорошо, то в какой-то момент это стало седативно воздействовать. Я стал менее интересен под этим делом, стал сонный, вялый тяжелый. И, пожив в этом состоянии, поняв что мне это не нравится, более того, заставляет переживать близких, и слушателей, и продюсеров, понял, что надо завязать. Может, и вернусь еще, но мне настолько хорошо сейчас без этой тяжести.
- Не бывало такого, что оглядывался на свои песни предыдущие и думал - это бред?
- Нет, наоборот, часто случается, пишешь, а через «цать» лет понимаешь, о чем написал. Настоящее актуально всегда. Не мой метод подвигать песни ко времени, время само подвигается к ним. При хорошей песне слушатель соавтор он наделяет ее собственными смыслами
- Как на твой взгляд выглядит идеальная жизнь?
- На верхней полке поезда.
- Какую суперспособность ты бы выбрал, если бы была возможность?
-Лечить людей
- Каким животным ты бы хотел стать на один день?
- Слоном
-Ты плачешь над грустными фильмами?
- Да
- Твои любимые фильмы?
- Много: «Форрест Гамп», «Побег из Шоушенка», «Зеленая Миля». Нравятся фильмы Вуди Аллена, ну и ерунду всякую смотрю - Джерард Батлер, к примеру, нравится, с удовольствием смотрю динамичные фильмы с его участием.
- Как ты относишься к свободным отношениям?
- Отлично, если люди договорились, почему нет.
- Если бы выиграл лотерею, на что бы потратил деньги?
- Много хороших музыкальных инструментов, на которые никогда не хватает денег. Есть такая поговорка: «Сколько гитаристу нужно для счастья гитар?». Еще одна.
- Веришь в родственные души?
- Все души родственные.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евгений Колбашев: «Марку Алмонду было стыдно за то, что он написал о Барнауле!»
Известный музыкальный продюсер рассказал о самых интересных фестивалях грядущего лета (подробнее)