«Любовь - это мысль». Музыкант Павел Пиковский - о музыке, счастье, алкоголе и местах силы

Продюсер Евгений Колбашев и музыкант Павел Пиковский Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

14 марта в Алтайской филармонии ожидается аншлаг на сольном концерте великолепной джазовой певицы из Грузии Этери Бериашвали. Это будет заключительный концерт международного фестиваля «Перекресток», организованного продюсером Евгением Колбашевым.

В пятницу, субботу и воскресенье гости фестиваля наслаждались музыкальным букетом джаза, блюза, рока и этно. Среди гостей, встреченных публикой овациями, был поэт, музыкант и композитор Павел Пиковский. В эфире радио «КП» мы поговорили с Павлом о музыке и слушателях, любви и влюбленности, алкоголе и трезвости , чувствах и мыслях.

Предлагаем вам несколько фрагментов из этого интервью.

Чувство сиюминутно

- Павел, многие называют твою музыку чистой и светлой. Но ведь у каждого человека бывают моменты злости. Как ты с этим справляешься?

- Знакомые отмечают такое мое качество, как нежелание конфликтовать. Я стараюсь выше конфликтов ставить человеческие отношения. Если о моментах злости, то я всегда помню, что чувству доверять нельзя. Чувство мимолетно, оно сиюминутно. Доверять можно только мысли, знанию. Знание - это усилие мысли, то, до чего человек доходит сам своей головой. И самое лучшее, что есть в жизни, долговечное, конечно же, мысль. Даже любовь - это мысль, я считаю.

- Разве не чувство?

- Чувство - это влюбленность. Она дается авансом недолго и один раз к одному человеку, а дальше то, как ты себя воспитываешь. А воспитывает человека мысль.

- А счастье?

- Счастье - это труд.

- Ты счастлив?

- Абсолютно. Я делаю то, что хочу и умею. У меня есть место силы – дом, где жена и дети.

- На фото совместном вы с женой такая красивая гармоничная пара. Где и как вы познакомились?

- В Москве, она пришла на концерт в большой аудитории Политехнического музея. Дружили мы несколько лет. Потом в 2014-м встретились снова на концерте. Она подошла и говорит: «Пора рожать детей, я бы хотела от тебя ребенка, подумай. И я сразу взял ее за руку, и мы уехали с концерта вместе».

Жить без седативного воздействия

- В одном из твоих постов ты рассказываешь, что уже три года без алкоголя. Что стало точкой невозврата?

- Я бы не стал это называть точкой невозврата, я ничего не отрезал насильно. Просто ресурс организма ограничен. Если раньше я мог выпить бочку и петь хорошо, то в какой-то момент это стало седативно воздействовать. Я стал менее интересен под этим делом, стал сонный, вялый тяжелый. И, пожив в этом состоянии, поняв что мне это не нравится, более того, заставляет переживать близких, и слушателей, и продюсеров, понял, что надо завязать. Может, и вернусь еще, но мне настолько хорошо сейчас без этой тяжести.

- Не бывало такого, что оглядывался на свои песни предыдущие и думал - это бред?

- Нет, наоборот, часто случается, пишешь, а через «цать» лет понимаешь, о чем написал. Настоящее актуально всегда. Не мой метод подвигать песни ко времени, время само подвигается к ним. При хорошей песне слушатель соавтор он наделяет ее собственными смыслами

Из блиц-опроса

- Как на твой взгляд выглядит идеальная жизнь?

- На верхней полке поезда.

- Какую суперспособность ты бы выбрал, если бы была возможность?

-Лечить людей

- Каким животным ты бы хотел стать на один день?

- Слоном

-Ты плачешь над грустными фильмами?

- Да

- Твои любимые фильмы?

- Много: «Форрест Гамп», «Побег из Шоушенка», «Зеленая Миля». Нравятся фильмы Вуди Аллена, ну и ерунду всякую смотрю - Джерард Батлер, к примеру, нравится, с удовольствием смотрю динамичные фильмы с его участием.

- Как ты относишься к свободным отношениям?

- Отлично, если люди договорились, почему нет.

- Если бы выиграл лотерею, на что бы потратил деньги?

- Много хороших музыкальных инструментов, на которые никогда не хватает денег. Есть такая поговорка: «Сколько гитаристу нужно для счастья гитар?». Еще одна.

- Веришь в родственные души?

- Все души родственные.

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