«Глупо пропустить!». Музыканты из России, США, Испании, Грузии сделают Барнаул «столицей мира»

Афиша мероприятия Фото: предоставлено организаторами

Новость, достойная «столицы мира»! То, о чем так долго ностальгировали барнаульцы, свершилось. С ласточкой весны в наш город ворвется музыка международного фестиваля « Перекресток». Действо еще три года назад задумал легендарный Евгений Колбашев, организатор фестивалей «Рок-Переферия» и «Рок-Азия». Именно он в 1987-м году, будучи школьным учителем, привез на Алтай тогда еще не известный никому «Наутилус Помпилиус». Кстати, песню «Гудбай, Америка» Вячеслав Бутусов впервые спел именно в Барнауле в тесном кругу! Именно Колбашев первым привез в Сибирь и звезд мировой рок-музыки - Uriah Heep, Peter Hammill, а позднее через несколько лет был гастрольным директором Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».

В последние годы, несмотря на сложную мировую обстановку, наш земляк успешно организует гастроли иностранных блюзовых и джазовых музыкантов. «Перекресток» - шикарный подарок от культового музыкального продюсера. Фестиваль объединит джаз, блюз, рок и этно, и это, как говорит Евгений Колбышев, «будет правильно и клево».

В филармонии и клубе «Улисс» с удовольствием ждут «офигительных дружбанов» Евгения Колбашева - именно так организатор называет участников фестиваля. Среди них и классики отечественного рок-н-ролла «АВИА», которых продюсер привозил в Барнаул еще в 1989-м, и зажигательный американский блюзмен Чарльз Бертон, и любимый Колбашевым дуэт Михаила Башакова, автора обалденных рок-песен и Бориса Плотникова, виртуозно играющих на губной гармошке. Любителей джаза порадует джаз-трио Игоря Дмитриева, которого Колбашев считает лучшим джазовым музыкантом в Сибири, а также музыка лучших джазовых коллективов Барнаула. Кроме того, 14 марта в филармонии в рамках фестиваля будет сольный концерт великолепной джазовой певицы из Грузии Этери Бериашвали.

Еще один сюрприз фестиваля - этнический рок из Горного Алтая в исполнении группы «Белуха Джем» и трибьют Эрика Клэптонау в исполнении лучшей клубной группы страны Backstage. Среди гостей и виртуозная гитаристка Ксения Федулова, и видный представитель блюзового движения Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band, поэт и композитор Павел Пиковский. Если кого-то не знаете, найдите в сети, и поймете, что душа на этом фестивале полетит в космос.

Кроме официальной программ в клубе «Улисс» запланированы автопати и джем-сейшен приглашенных в Барнаул музыкантов.

- Это мегаклевые ребята, и они понравятся всем, - уверен организатор фестиваля. - Это то, что круто и то, что глупо пропустить.

Не пропустите

Где: Концертный зал филармонии, ул. Ползунова, 35

Когда:

- 11, 12 марта, в 18-00, цена билетов: от 900 до 1200 рублей, 12 +

- 14 марта в 19-00, цена билетов - от 600 до 1100 рублей, 6+

Где: клуб «Улисс», ул. Шумакова, 23а

Когда: 10, 11, 12 марта, цена билетов - от 800 рублей, 12 +

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