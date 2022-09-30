27 эпизодов насилия: на Алтае осудили опекуншу-тирана за избиение детей шлангом, палкой и трубой

Дело расследовал СК Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили опекуншу из Крутихинского района, которая практиковала жестокие методы воспитания детей. 43-летняя местная жительница несколько лет издевалась над четырьмя мальчиками, которые находились под ее опекой, сообщили в пресс-службах следкома и прокуратуры.

По данным суда и следствия, с 2016 по октябрь 2021 года в семье осужденной жили четверо несовершеннолетних 2007, 2008 и 2010 годов рождения. Приемная мать не только не проявляла о них заботу, но еще и регулярно побивала. В ход шли резиновый шланг, ремень, деревянная палка и даже… металлическая труба. Наказание следовало за малейший проступок – непослушание или некачественная уборка и другая работа по хозяйству.

Но и побоями дело не ограничивалось. Женщина надолго закрывала детей в помещении хозпостройки и заставляла их спать на кровати без матраца.

- Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи, а в последующем помещены в одно из специализированных учреждений края, - отметили в прокуратуре.

Всего следователям удалось доказать 27 эпизодов насилия. Во время предварительного следствия опекунша не признала свою вину. В итоге суд признал её виновной по статьям - «Истязание в отношении двух и более лиц» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Суд приговорил опекуншу к наказанию в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски в интересах несовершеннолетних на сумму 1,2 рублей.

Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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