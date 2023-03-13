На Алтае мужчина на снегоходе провалился в овраг по пути в монастырь

Провели спасательную операцию. Фото: региональное управление по делам ГОЧС и ПБ

В Алтайском крае 42-летний мужчина провалился в овраг на снегоходе, не смог самостоятельно вытащить технику и заблудился, когда попытался найти дорогу пешком. На помощь пришли спасатели, пишет региональное управление по делам ГОЧС и ПБ.

Мужчина решил отправиться на снегоходе в монастырь, который находится в Сорочьем логу в Первомайском районе края. В пути техника провалилась в овраг, и житель региона оказался в ловушке. К счастью, он смог выбраться сам, а вот достать снегоход не получилось. Сильно промочив ноги, мужчина решил дойти до монастыря пешком, однако заблудился и обратился за помощью, позвонив по номеру 112.

– Сигнал о помощи в службу спасения поступил от заблудившегося уже вечером. У мужчины разряжался телефон, но он успел сообщить примерные координаты своего месторасположения, – подчеркнули в управлении

На помощь к мужчине поспешили сотрудники поисково-спасательного центра управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ. Уже через полчаса поисков в пяти километрах от Сорочьего Лога спасатели нашли заблудившегося по следам. Вскоре отыскали снегоход и достали из снежного оврага.

– Огромное спасибо поисково-спасательному отряду Алтайского края. Сегодня они помогли мне в большой беде – застрял на снегоходе. Я поехал в монастырь и заблудился в полях. Сам выкопать снегоход не смог и позвонил по номеру 112. Отреагировали оперативно, нашли, вытащили, сопроводили и пожелали всего хорошего, – поделился мужчина, которому оказали помощь.

Всего в спасательной операции участвовали 6 человек, использовали 2 единицы техники.

– Весенняя прогулка на природе – это возможность отдохнуть от суеты, а еще она может стать проверкой ваших физических сил и возможностей. Поэтому стоит быть предусмотрительными и важно помнить о правилах безопасности. Не будьте излишне самоуверенными, – призвали в ведомстве.

Напомним, в случае возникновения опасности следует звонить по номеру экстренных служб – 112.

Ранее мы рассказывали о том, что в Алтайском крае спасли двух рыбаков. Мужчины на мотобуксировщике отправились на Обь порыбачить. На одной из проток они угодили в ловушку: на лед вышла вода, их транспорт застрял, и они оказались отрезаны от обратной дороги. Поисковые работы проходили в сложных условиях: темное время суток, туман, очень плохая видимость, однако рыбаков смогли отыскать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае турист сорвался со скалы

Он упал с высоты 50 метров (подробнее)