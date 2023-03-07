На Алтае турист сорвался со скалы

Эвакуация туриста. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В понедельник, 6 марта в Республике Алтай 38-летний турист сорвался со скалы и погиб.

В 14.07 местного времени в пожарную часть №11 села Улаган поступило сообщение о несчастье, произошедшем на перевале «Кату-Ярык». Мужчина сорвался со скалы и возможно ему требуется помощь медиков и спасателей. Помимо них на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

– Выяснилось, что житель города Анжеро-Судженск Кемеровской области ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров, - сообщают в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Спасатели решили спускаться к пострадавшему с помощью специальной веревки. Когда пожарные добрались до уступа скалы, на которую упал мужчина, выяснилось, что он уже не подавал признаков жизни. Реанимация на месте не помогла. Было принято решение эвакуировать тело вниз по пологому спуску ущелья, высота которого составляет 450 метров. Далее она выходит на дорогу. Там уже спасателей ждал автомобиль, медики и полиция.

Эвакуация туриста. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Это далеко не первый подобный случай, когда беспечность в горах приводит к трагедии. Так 16 августа 2022 года с популярной у туристов горы «Чертов палец» сорвался житель Новосибирской области. Тогда пострадавшему повезло. Он уцелел каким-то чудом. Спасатели вытянули его из обрыва обратно на гору. Медики осмотрели его и заключили, что даже госпитализация не требуется.

В сентябре этого же года 43-летний мужчина из Новокузнцка недалеко от турбазы «Кордон Кур-Кечу» также соскользнул со скалы и упал в Катунь.

В 2014 году турист из Междуреченска сорвался со скалы в 21 километре от села Купчегень, в урочище Кур-Кечу и упал в Катунь.

– Уважаемые жители и гости Республики Алтай! Соблюдайте меры предосторожности на отдыхе! Находясь в районе скал, обрывов – не подходите близко к раю. Тщательно подбирайте обувь и одежду. Не злоупотребляйте спиртным. Помните, что склон, по которому вы идете, может неожиданно закончиться многометровой пропастью, - пользуясь случаем, предупреждают спасатели.

Если же несчастье все же произошло, то звоните по номеру 112.

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