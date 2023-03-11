В Алтайском крае спасли двух рыбаков, угодивших в ловушку на реке

Рыбаков погрузили на борт и укутали, чтобы они согрелись Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасли двух рыбаков на реке. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мужчины на мотобуксировщике отправились на Обь порыбачить. На одной из проток они угодили в ловушку: на лед вышла вода, их транспорт застрял, и они оказались отрезаны от обратной дороги. Отчаявшись выбраться сами, они обратились за помощью к спасателям.

- На берег прибыли специалисты ГИМС, оперативная группа Главного управления, сотрудники полиции, было подготовлено судно на воздушной подушке. Поисковые работы велись в сложных условиях: темное время суток, туман, очень плохая видимость. Но вскоре мужчины были найдены, - рассказал начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС Сергей Непеин.

Рыбаков погрузили на борт и укутали, чтобы они согрелись, так как мужчины очень замерзли. В остальном их состояние было удовлетворительным, помощь медиков не потребовалась.