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Общество28 ноября 2022 8:31

«Придется завоевывать место под солнцем!»: прогноз на 2023 год от астролога для всех знаков зодиака

Барнаульский специалист по звездам рассказала, что нас ждет в год черного водяного Кролика
Александра Сапожкова
Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Астролог из Барнаула Вера Топчеева составила астропрогноз-2023 на год черного водяного Кролика для всех знаков зодиака. Кого в следующем году ждет удача, а кому следует быть осторожными, чтобы не попасть в беду?

Астропрогноз для земных знаков на 2023 год: Телец, Дева, Козерог

Астропрогноз для Тельцов на 2023 год

Астропрогноз для Тельцов на 2023 год

Астропрогноз для Дев на 2023 год

Астропрогноз для Дев на 2023 год

Астропрогноз для козерогов на 2023 год

Астропрогноз для козерогов на 2023 год

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