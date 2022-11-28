Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Астролог из Барнаула Вера Топчеева составила астропрогноз-2023 на год черного водяного Кролика для всех знаков зодиака. Кого в следующем году ждет удача, а кому следует быть осторожными, чтобы не попасть в беду?
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