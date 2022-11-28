Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Наступающий год будет находиться под покровительством черного водяного Кролика. Чего нам ждать от пушистого ушастика? К кому он будет благосклонен, а кому покажет коготки? Барнаульский специалист по звездам Вера Топчеева составила астропрогноз на 2023 год для всех знаков зодиака.
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