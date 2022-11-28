Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 ноября 2022 8:07

Для каждого знака зодиака: астропрогноз-2023 на год черного водяного Кролика

Барнаульский астролог рассказала, чего нам ждать в 2023 году
Александра Сапожкова
Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступающий год будет находиться под покровительством черного водяного Кролика. Чего нам ждать от пушистого ушастика? К кому он будет благосклонен, а кому покажет коготки? Барнаульский специалист по звездам Вера Топчеева составила астропрогноз на 2023 год для всех знаков зодиака.

Астропрогноз для огненных знаков на 2023 год: Овен, Лев, Стрелец

Астропрогноз для Овнов на 2023 год

Астропрогноз для Овнов на 2023 год

Астропрогноз для Львов на 2023 год

Астропрогноз для Львов на 2023 год

Астропрогноз для Стрельцов на 2023 год

Астропрогноз для Стрельцов на 2023 год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Астропрогноз для воздушных знаков на 2023 год: Близнецы, Весы, Водолей

Астропрогноз для земных знаков на 2023 год: Телец, Дева, Козерог

Астропрогноз для водных знаков на 2023 год: Рак, Скорпион, Рыбы

Интересное