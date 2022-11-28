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Общество28 ноября 2022 7:54

«Напряженный период, но яркий и насыщенный!»: астропрогноз на 2023 год для каждого знака зодиака

Барнаульский астролог рассказала, чего нам ждать от года черного водяного Кролика
Александра Сапожкова
Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барнаульский специалист по звездам Вера Топчеева составила астрологический прогноз на 2023 год для всех знаков зодиака, объединив их по стихиям: вода, огонь, земля и воздух. Напомним, наступающий год будет находиться под покровительством черного водяного Кролика. Чего нам ждать от милого ушастика?

Астропрогноз для водных знаков на 2023 год: Рак, Скорпион, Рыбы

Астропрогноз для Раков на 2023 год

Астропрогноз для Раков на 2023 год

Астропрогноз для Скорпионов на 2023 год

Астропрогноз для Скорпионов на 2023 год

Астропрогноз для Рыб на 2023 год

Астропрогноз для Рыб на 2023 год

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