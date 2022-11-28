Астропрогноз на 2023 год для каждого из знаков зодиака Фото: Михаил ФРОЛОВ

Барнаульский специалист по звездам Вера Топчеева составила астрологический прогноз на 2023 год для всех знаков зодиака, объединив их по стихиям: вода, огонь, земля и воздух. Напомним, наступающий год будет находиться под покровительством черного водяного Кролика. Чего нам ждать от милого ушастика?

Астропрогноз для водных знаков на 2023 год: Рак, Скорпион, Рыбы

Астропрогноз для Раков на 2023 год

Астропрогноз для Скорпионов на 2023 год

Астропрогноз для Рыб на 2023 год

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