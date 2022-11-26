«Пусть у депрессии случится депрессия из-за меня»: дневник худеющей

Редактор алтайской «Комсомолки» - в числе тех, кто решил похудеть Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Барнауле проходит 10-ый, юбилейный сезон преображающего проекта «Сибирская трансформация», в котором участвуют боле 200 человек. Почти три месяца они сидят на диете и тренируются в тренажерном зале под руководством опытных наставников. Совсем скоро всем участникам предстоит выйти на сцену и продемонстрировать свой результат. Редактор алтайской «Комсомолки» - в числе тех, кто решил похудеть. Цель – минус 8 кг. Сегодня мы публикуем продолжение ее дневника в качестве участницы проекта. Начало можно прочитать здесь.

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Итоги двух месяцев в проекте: минус 7 кг живого веса, 8 см в талии и, увы, один размер в груди. Так что разочарую всех, кто считает, что в тренажерном зале с помощью силовых упражнений можно накачать женскую грудь. Мужскую – да, но не женскую…

- Женская грудь - это железистая и жировая ткань, которую невозможно накачать. И при похудении уходит именно жир, поэтому сдувается» и грудь, - говорит моя тренер, бронзовый призер России по бодибилдингу Ирина Красникова. – При этом благодаря тренировкам можно хорошо укрепить грудные мышцы, придать груди более эстетичную и спортивную форму, визуально «приподнять» ее.

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Продолжаю сидеть на сушке – напомню, это когда в рационе практически нет углеводов и жиров. Что я ем? Рыба, рыба и еще раз рыба. Яйца, яйца и еще раз яйца. А еще зеленые овощи и иногда курица. Чтобы организму не стало совсем грустно, пью витаминки.

Совсем скоро участникам предстоит выйти на сцену и продемонстрировать свой результат Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Но все равно при ограниченном рационе питания иногда становится очень даже грустно. И в такие моменты как никогда важна поддержка близких. Нет, они вовсе не обязаны сидеть с тобой на диете, ведь это твой выбор. Речь совсем не об этом.

«Как бы у меня не случилась депрессия», - жалуюсь я своим домашним на свою безуглеводную жизнь. На что мой любимый муж сказал: «У тебя не может быть депрессии. Это у депрессии может случиться депрессия от твоей активности и оптимизма!». И я вновь поверила в себя. С правильным человеком рядом начинаешь любить себя сильнее.

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С утра такой плоский живот, что даже завтракать жалко. Брюки и джинсы болтаются, пришлось покупать новые. Приятные траты, скажу вам…

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На встрече нашей группы с тренером участники-мужчины жалуются, что стали хуже соображать из-за дефицита углеводов. Меня пока что, сия участь минует. Хотя, может, я со стороны просто не замечаю…

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У некоторых участников на фоне сушки начинаются срывы. Как правило, на сладкое – то пряник случайно съел, то от конфетки вдруг одна обертка осталась. Как говорит моя тренер, причина тому – голодная голова, а не желудок. Что делать в таких случаях?

Первый совет от Ирины Красниковой:

- Если сильно хочется что-то съесть, возьмите небольшой кусочек вареной куриной грудки, яйцо или огурчик. Положите на большую тарелку и разрежьте на маленькие части. Начинайте кушать, но делайте это медленно, прожевывая каждый кусочек как можно дольше. Дело в том, что наш мозг реагирует на пищу с небольшим опозданием, и чувство насыщения приходит минут через 20 после еды. Поэтому вам и нужно растянуть трапезу на это время, не увеличивая объем съеденного.

Второй совет от Ирины Красниковой:

- В моменты тоски по сладкому можно использовать протеиновый коктейль. Они есть в небольших упаковках на разовую порцию. Поэтому неплохо иметь в сумочке пакетик протеина – при необходимости его можно в любое время развести водой или молоком. Это спасет от чувства голода и не захочется подъедать.

Совсем скоро участникам предстоит выйти на сцену и продемонстрировать свой результат Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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В чате-болталке участники Трансформации снова подняли тему мотивации:

- Меня мотивирует маленькое черное платье: чтоб, когда одела, была талия, а не бока.

- Моя мотивация - ни один мой мотокомбез не налез…

А еще вспомнился случай, как после нескольких бутылок шампанского на корпоративе я заключила пари со своей коллегой: за три месяца она должна похудеть на 13 кг. Проиграет – отдает мне червонец, выиграет – значит красивая. И это ее очень сильно замотивировало – похудела и выиграла спор! Теперь ходит вся такая красивая. И вы так тоже можете, и не надо говорить, что у вас от природы кость широкая. Это глупости. Зарубитесь на деньги, причем на приличную сумму, и увидите, что проще будет расстаться с лишним весом, чем с деньгами, так как лишних денег не бывает…

Лично для меня самой мощной мотивацией является выход на сцену в финале «Сибирской трансформации». Да, итоговый результат может быть не идеален, но главный мой принцип: «Сегодня я должна стать лучше, чем была вчера». И с каждым днем трансформации иду к этому. И вижу, что результат есть, а, значит, все не зря. Когда ты видишь результат, то начинаешь любить свои испытания. Даже если они когда-то казались мучением.

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Поддержка и пример наставников тоже играет очень важную роль. Спросила у организатора «Сибирской трансформации», вице-чемпиона мира по бодибилдингу Александра Барбашина, как ему удается постоянно держать себя в очень крутой форме.

- Когда диета перестаёт быть «подвигом и гордостью», когда приходит понимание что это «всерьёз и навсегда» - именно тогда и приходит результат, а заодно пропадают «срывы и истерики». Отступления от правильного питания - например, сладкое, я позволяю себе крайне редко. Когда идет подготовка к соревнованиям, то все должно быть четко и жестко. Нарушать – вообще не вариант. Если я поставил цель – должен ее достичь. Я лучше буду три месяца максимально, как ты говоришь, мучить себя, но получу максимальный результат, чем дам себе поблажки и получу средний результат, а потом сам же буду заниматься самоедством из-за того, что где-то не дожал, не доделал, повелся на слабость. Я искренне верю во всех, все могут поставить максимальную цель и получить максимальное количество бонусов для себя в этом проекте.

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Кстати, бонусы – это не только подтянутое тело. Заметила, что когда начала правильно питаться, убрала из рациона сладкое, фаст-фуды, газировки, то кожа стала намного чище, глаже и лучше.

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Если вы думаете, что вам не хватит силы воли, посмотрите на участника 10-го сезона «Сибирской трансформации» Сашу Баринова. Этот парень участвует в проекте не смотря на то, что у него вместо одной ноги протез. И его это не останавливает… А что тогда до сих пор останавливает вас?

- В 2017 году я попал в аварию и потерял ногу. Была достаточно сложная ситуация. Сейчас у меня установлен протез бедра, - рассказал мне Саша. - Чтобы держать мышцы в тонусе, просто необходимы физические нагрузки, иначе походка будет «прыгать» - одно плечо выше, другое ниже. Не может быть никакой жалости и поблажек к себе. И вес мне необходимо держать в норме, иначе очень тяжело. Поэтому я и пошел в проект. Кстати, уже похудел на 9 кг. Иду дальше.

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Вот вам тоже крутой пример. Участнице Татьяне Бортниковой 59 лет. И она тоже в проекте! Потому что настоящая женщина рождена волновать, а не волноваться из-за того, что у нее что-то не получится.

- В восьмом сезоне «Сибирской трансформации» участвовали моя дочь с зятем. Я смотрела на них, вдохновилась и подумала – а почему бы мне не пойти? Тоже хочется иметь хорошую форму! Вижу цель – не вижу препятствий! - говорит Татьяна.

Кстати, в прошлом сезоне проекта участвовала 73-летняя женщина, которая не побоялась в финале выйти на сцену в купальнике. Такая красотка! Смотришь и думаешь – вот мне бы так выглядеть в ее годы! И это тоже крутая мотивация.

Продолжение следует….

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