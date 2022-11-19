«Хочешь есть – съешь огурец. Не хочешь огурец – не хочешь есть!»: дневник худеющей

В Барнауле продолжается 10-ый сезон преображающего проекта Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле проходит 10-ый сезон преображающего проекта «Сибирская трансформация». Боле 200 человек под руководством опытных тренеров занимаются в спортзале и сидят на диете. Буквально через три недели всем им придется выйти на сцену и продемонстрировать результат, которого они добились за три месяца. Редактор алтайской «Комсомолки» - в числе тех, кто решил похудеть. Цель – минус 8 кг. Сегодня мы публикуем продолжение ее дневника в качестве участницы проекта. Начало можно прочитать здесь.

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Подведу итоги первого месяца, во время которого мы придерживались правильного питания (отказались от сладкого, мучного, газировок и т.д.) – минус 4 кг. Скажем честно, я довольна. Результаты всегда вдохновляют. Кто молодец? Я - молодец!

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В общем, пока я радовалась какая я молодец, тренер Ирина Красникова «прописала» сушку: углеводов и жиров самый-самый минимум. На ближайший месяц мой рацион будет состоять из яиц, белой рыбы (можно заменять кальмарами), зеленых овощей (сельдерей, капуста пекинская, капуста белокочанная, брокколи, перец), иногда куриной грудки и зелени. Число приемов пищи сократилось с шести до четырех. Естественно, что порции небольшие – 100-150 гр. Печалька.

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На вопрос, почему можно только зеленые овощи, тренер назвала три причины. Первая – в зеленых овощах содержится больше хлорофилла, который способствует улучшению пищеварения. Вторая причина - зеленые овощи содержат меньше углеводов. Третья – при термообработке их колораж не увеличивается, в отличии, например, от красных овощей.

А еще содержащийся в зеленых овощах хлорофилл помогает выработке эритроцитов, очищает кровь, уменьшает аппетит, снижает уровень холестерина и предотвращает старение кожи. Так что, девоньки, налегайте на овощи зеленым цветом и будет вам вечная молодость!

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Закупая продукты для сушки, я узнала, где в Барнауле можно купить самую дешевую рыбу. Итак, лидеры по доступности: «Светофор» (минтай всего по 110 руб за кг) и «Маяк». Кстати, по поводу форели (на сушке она под запретом из-за своей жирности, но я, признаюсь, разок согрешила - да простит меня тренер, да возблагодарят меня вкусовые сосочки!) – в «Мария-ра» без акции стоит 699 руб/кг, во время акции - 499 руб, в «Светофоре» без акции – 399 руб/кг, в «Маяке» - 430 руб/кг.

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Доброе утро, яйца! Ежедневно на завтрак у меня два целых яйца и два белка. На ужин – четыре белка. Как вы уже поняли, остаются лишние желтки. По словам тренера, желтки – это жиры, поэтому желтков мне можно только два в день. Видимо, чтобы не разжиреть. Для сравнения: калорийность желтка в 8 раз больше, чем белка. Впечатляет, да?

Итак, а что делать с желтками? Пока что я скармливаю их родным, но, думаю, скоро им надоест подъедать за мной... Звучит смешно, да? Я на диете – и за мной нужно доедать пищу! Тренер поделилась, что она изначально в сыром виде разделяет белки и желтки, последние замораживает и потом отдает маме на пирожки и выпечку, которые в итоге получаются повышенной сдобности.

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Тренировки у меня теперь четыре раза в неделю. На выполнение комплекса уходит около 1,5 часов. Плюс после этого еще час кардио на беговой дорожке. По-моему, тренер придумала какую-то фигню. Решила у нее уточнить – Ирина сказала, что на самом деле это фигня-вопрос и я справлюсь. Вспомнилась фраза: «Если это не бросает вам вызов, то оно и не изменит вас». Вызов принят.

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Сцена в тренажерном зале. Молодой человек приличной упитанности жалуется своему тренеру: пришел домой, из еды – только булки. И так почти каждый день: вернулся с работы – съел булку – в зал! Да, голубчик, думаю, долго ты так свои жиры сгонять будешь, тебя бы к нам в Трансформацию! Питание – 90% успеха, только на одном спорте не похудеешь. Ну а вообще, мы каждый имеем то тело, которое заслужили. Считаете, что заслуживаете лучшего – просто нужно начать работать над собой! Всего то…

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Полторы недели на сушке. Сказывается нехватка жиров. Тренер разрешила в каждый прием пищи заправлять овощи и зелень парой ложек оливкового масла! Никогда в жизни я так сильно не хотела растительного масла! Я в принципе его раньше не хотела. А сейчас сплю – и вижу! Организм реагирует на дефицит жиров…

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«Ну что, вы уже стали голодные и злые?», - подшучивает тренер во время встречи с нашей группой трансформирующихся.

На удивление, чувства голода у меня нет. А вот приступы дикого, неудержимого желания съесть какой-нибудь запрещенки, конечно, случаются.

- Помните, что именно в такие моменты вы активно худеете, ваш организм извлекает внутренние резервы и, соответственно, требует срочно их пополнить! Поэтому хочется накинуться на гамбургер или шоколадку. Переборите себя: кусайте локти, щипайте себя, хлещите себя по щекам, но не ешьте! – говорит Ирина Красникова.

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Чтобы разнообразить вкусовую палитру, начинаешь резать огурцы и яйца разным способом. Будете смеяться, но помогает! Например, огурцы кубиками и тертые огурцы кажутся разными на вкус. Боже, порой мне кажется, что я пищу записки сумасшедшего…

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Понятие стейка для меня начинает трансформироваться. Как оказалось, стейк можно сделать не только из мяса, но еще и из салата «Айсберг», если разрезать его вдоль и поджарить на сковородке в яйце! И боже вас упаси при жарке добавить масла!

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В чате-болтаке участников «Сибирской Трансформации» нет тренеров. И нечего им там делать! Между прочим, это группа чистосердечных признаний, где народ нередко «исповедуется» в своих слабостях - то тортик съел, то пива на ночь выпил, то тренировку пропустил - нервы, знаете ли… Тут даже иногда, бывает, отпускают зажорные грехи: «Так, Вася, ничего страшного, нужно просто собраться и снова встать на прежние рельсы». И Васе становится легче. А еще кто-нибудь возьмет и промотивирует Васю, написав:

«Посмотрите колораж тортика и сколько после него километров на дорожке беговой нужно провести... Я так себе вижу это: хочешь жрать вне графика - жри огурец, не хочешь огурец – не хочешь жрать...».

Кстати, для интереса я посмотрела, что в одном куске тортика в среднем содержится 500-600 калорий. Чтобы их отработать, придется потом потеть на беговой дорожке без остановки около одного часа. И это при условии среднего темпа! Готовы? Вэлком!

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Я не хочу тортиков. Знаете, чего хочу жутко? Взять печеньку «Юбилейного», намазать натуральным сливочным маслом и сверху еще одну печеньку – как в детстве! Хочу до обморока! После финала это будет первое, что я съем!

Продолжение следует…

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