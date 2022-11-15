«Ешьте голой и перед зеркалом»: как мотивировать себя на похудение

Вес на старте - 65,5 кг. Цель - 58 кг Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Итак, первый шаг к похудению сделан: за последний год я набрала несколько лишних кило. Хоть они и не свисают с боков, но есть угроза, что останутся в качестве «неприкосновенного запаса».

Конечно, их можно было сбросить, отправившись пешком на юг – к пляжному сезону как раз поспела бы, однако подвернулся вариант лучше! В конце сентября в Барнауле стартовал 10-ый сезон преображающего проекта «Сибирская трансформация». Его участникам дается почти три месяца, чтобы привести свое тело в порядок под руководством опытных тренеров-наставников.

Решено – иду! Итак, стартую с веса 65,5 кг. Обязуюсь соблюдать все требования тренера, чемпионки России по бодибилдингу Ирины Красниковой, чтобы в случае чего было с кого спросить! Шучу, конечно. Ведь это как раз та история, когда поручить свое похудение другому не удастся. В финале придется выходить на сцену в купальнике и демонстрировать свой результат. И за две недели его точно не сделаешь. Моя цель не в том, чтобы стать лучше всех. Моя цель – сегодня стать лучше себя вчерашней. По ходу проекта буду вести дневничок, делиться с вами своими мыслями, сомнениями, радостями и результатами.

Тренер Ирина Красникова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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Последний день обычной жизни. Провела генеральную уборку в холодильнике: избавилась от всех вредных продуктов, которые могли нарушить процесс похудения. Было очень вкусно. Во время вкусно я постигла дзен: здоровый аппетит в первую очередь должен быть к жизни, а не к еде… Итак, поехали!

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Скинула тренеру свое фото ДО. Фото делается в раздельном купальнике – вид спереди, сзади и сбоку. Сижу, плачу. Недаром еще Фаина Раневская говорила: «Милочка, если хотите похудеть – ешьте голой и перед зеркалом». Истина.

Фотоотчеты по форме нужно будет отправлять раз в неделю. А лучше два. Видя, как меняется тело, тренер будет верить в тебя. А если не меняется, то ты будешь еще сильнее верить в тренера…

Вообще, смотреть на свои фото в купальнике – очень полезно, хотя и не всегда приятно. Зато мотивирует, особенно в моменты грусти по вкусной еде.

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Кстати, еще немного о мотивации. Для участников «Сибирской трансформации» создан чат для общения и взаимной поддержки. Разговоры там идут о самом разном. Например, о мотивации:

«Муж участвовал в двух сезонах «Трансформации». Я стала замечать, что любимый мужчина стал смотреть на красивых худых девочек. Хоть он мне и говорит, что я самая красивая, но это была моя самая сильная мотивация! Мужчины любят глазами! И я пошла в проект!»

Так что у каждого свое.

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На первый месяц проекта мне «выписано» 6-разовое питание. По сути, это ПП. Можно все, кроме вредностей (конфет, булочек, фастфуда, сахара, варенья, газировки и т.д.), но в ограниченных порциях. Исключается жареная пища – готовить на масле запрещается. Варим, парим, тушим, запекаем. Фрукты и гарниры можно только в первой половине дня! Масло в салаты добавлять оливковое или льняное.

Все контейнеры со взвешенными порциями еды я готовлю с вечера. Многих это все напрягает, но мне не доставляет совершенно никакого дискомфорта.

Пример моего рациона на день:

Рацион Фото: из личного архива героя(ев) публикации

7.00 – 7.30

- 2 яйца (можно пожарить яичницу без масла, а также добавить к яйцам овощную заморозку 70-100гр).

- Кофе, чай (без сахара)

- При желании - авокадо или протеиновый блинчик.

9.30

- Рис (овсянка, гречка, макароны) - 100гр

- Порция протеина (или небольшая порция любого белка, или творог 100 гр)

12.00

- Рис (гречка, макароны, овсянка, перловка) - 100гр

- Рыба (куриная грудка или говядина ) - 100-150 гр

15.00

- Рыба (грудка куриная или говядина) - 100-150 гр

- Яйцо

- Овощи - 70-100гр

18.00

- Рыба (грудка или говядина) - 100 гр

- Овощи - 150 гр

21.00

Рыба (или морепродукты) - 100-150 гр

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Прилетело в чат письмо-мантра от тренера Ирины Красниковой:

«С завтрашнего дня начинается не простой для вас период. Постарайтесь договориться с собой! Это действительно сложно, но можно. Ведь сложнее всего управлять собой, а не другими людьми. Да, первое время не привычно и где-то может даже раздражать эти готовки, контейнеры и отказ от привычных вещей.

Почему сложно? Потому что вы выходите из зоны комфорта во всех моментах - режим дня, рацион питания, привычный порядок действий, отсутствие ответственности за сделанный выбор в еде. Но когда мы выходим из зоны комфорта, то открываем в себе новые границы!

Не смотрите ни на кого!!! Не слушайте если скажут «ой, да от одной конфетки ничего не будет», или «эти пару бокальчиков тебе не навредят». Поверьте, отказав в этом один раз, вы почувствуете в себе уверенность и прилив сил, который будет вас двигать и многократно приумножит скорость к достижению желаемого.

Сделайте это ради себя! Вы и так много делаете для других! И пофиг, что скажут другие про ваши контейнеры и подсчёты граммов еды!!! И если вдруг будет тяжело, у вас всегда есть я и единомышленники - наша с вами команда. Ваш тренер. Добрых снов».

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Моя дочь Полина жалуется бабушке: «У нас теперь нечего есть! Никакой нормальной еды!». Прости, детка, морковка тоже может быть сладкой!

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А вы знали, что на переваривание сельдерея тратится больше калорий, чем в нем содержится. Так, калорийность этой зелени составляет 16-18 кКал на 100 грамм, а чтобы его переварить, организм тратит около 30 кКал.

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Отказаться от вкусняшек очень трудно. Начинается ломка. Сказывается зависимость от сладкого и заеданием стрессов пищевыми «эндорфинами». Многие ищут варианты, как подсластить свою жизнь. Например, налегают на протеиновые батончики!

- Не все батончики, которые продуются в супермаркетах, стоит брать – у многих очень высокая калорийность (много жиров и углеводов), а от протеина – одно название. Смотрите состав, чтобы углеводов было не больше 5-6 гр на батончик, а жиров не больше 8-10 гр. Отдайте предпочтение батончикам «Бомбар» или домашним выпечкам на протеине – блинчикам, вафлям, кексикам. Творожное-протеиновые оладьи также являются хорошей альтернативой. Состав: творог в брикете + 2 яйца + ложка протеина, - говорит тренер. - Но в любом случае батончики для вас - это временный момент. Через месяц мы их будем убирать у всех участников!

Честно сказать, мне не зашли протеиновые батончики и выпечка на протеине. Не вкусно. Да и пока что обхожусь спокойно без сладкого. Когда совсем грустно, спасаюсь протеиновым коктейлем – он сладкий, но при этом в нем нет углеводов.

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Нюхаю булочки. Как же вкусно пахнет булочка с корицей. Интересно, если посыпать корицей огурец, что получится?

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Купила щетку для брашинга. Для тех, кто не знает: брашинг - это массаж тела с помощью сухой щетки. Каждый день делаю массаж в проблемных зонах. Говорят, это хорошо помогает разогнать целлюлит. Проверим.

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Тренировки расписаны из расчета 4 раза в неделю. Так у меня еще занятия по танцам, в тренажерный зал я хожу три раза в неделю. Признаюсь, иногда хочется схалявить. Но на самом деле, главное – дойти до зала. В процессе тренировки организм просто накрывает и чувствуешь кайф.

За первую неделю слетело почти 2 кг. Потом вес встал. На неделю как минимум. Девочки делятся в чате, что у них такая же ситуация.

- Не переживать! То, что копилось долгими месяцами и годами, будет уходить не так быстро как хотелось бы. Но все реально, только нужно терпение, - успокаивает тренер.

Продолжение следует….

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