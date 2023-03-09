На Алтае 16-летний подросток умер после вечеринки в сельском Доме культуры

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего подростка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в Следкоме и прокуратуре Алтайского края, 7 марта в одном из сел Заринского района подросток отмечал день рождения друга. Вечеринка проходила в здании Дома культуры.

Поздно вечером юноша пошел провожать товарища, после чего сам отправился домой. Однако так и не дошел. На следующий день его тело с признаками обморожения обнаружили на участке неподалеку от дома.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз для определения причин смерти, - сказали в Следкоме.

Также по поручению прокурора края Антона Германа в Заринском районе проводится проверка органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.

Ранее в декабре минувшего года в Барнауле после вечеринки скончалась 15-летняя девушка. Утром она почувствовала себя плохо и вскоре умерла. Вскрытие показало, что подросток отравилась химическим веществом неизвестного характера. Мать девушки предполагала, что на вечеринке могли быть наркотики.

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