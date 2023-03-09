Житель Алтая ударил полицейских кочергой и получил срок

Участковые приехали к мужчине домой Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя села Гилево Локтевского района Алтайского края осудили после нападения на полицейских с кочергой. Подробнее о случившемся рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Участковые приехали домой к мужчине, чтобы проверить информацию. Ранее в дежурную часть поступил звонок о том, что местный житель может избивать женщину, поэтому стражи порядка выехали на место возможного происшествия.

Сельчанин был не рад названным гостям и отреагировал на их визит агрессивно. Мужчина схватил металлическую кочергу, а затем ударил по рукам полицейских. Правоохранители серьезно не пострадали, вскоре они смогли успокоить местного жителя.

Суд признал мужчину виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей. Сам сельчанин сказал, что не хотел избивать правоохранителей.

Жителю Алтайского края назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно. К приговору добавили неотбытое ранее наказание по другому делу. Кроме того, мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями почти на 1 год и 5 месяцев. Приговор суда еще не вступил в свою законную силу.

Напомним, это не первый случай применения насилия в отношении полицейских в Алтайском крае. Ранее мы писали о том, что в Барнауле вынесли приговор местному жителю, который напал на правоохранителя. Он не только ударил его, но и укусил. На суде барнаулец мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Кроме того, другой житель региона напал на правоохранителей с отверткой. Один из полицейских был вынужден стрелять, чтобы остановить буйного нападавшего. Подробнее о произошедшем можно прочитать здесь.

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