Барнаулец ударил полицейского головой и укусил за руку

Мужчина признал вину и раскаялся Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который напал на полицейского. Он не только ударил его, но и … укусил! Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Суд установил, что в ноябре прошлого года полицейские краевой столицы получили сообщение об избиении и направились по вызову. Приехав на место, они пригласили злоумышленника пройти в служебный автомобиль, чтобы доставить его в отдел полиции.

– Мужчина ответил отказом, начал вести себя агрессивно, выражаться грубой нецензурной бранью, – отметили в пресс-службе.

На просьбы полицейских успокоиться дебошир категорически не реагировал. Хуже того, он встал с дивана, схватил правоохранителя за форму и ударил головой, а следом укусил его за руку.

В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Барнаульцу назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с возложением определенных обязанностей. В счет компенсации морального вреда с него взыскали 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали о похожем случае, который произошел в Республике Алтай. Там 29-летний мужчина, недовольный решением суда, решил выплеснуть злость на полицейском и укусил его за руку. Горожанин не разжимал челюсть, пока его не оттащил другой правоохранитель. У пострадавшего сотрудника осталась на руке ссадина. В итоге действия осужденного также попали под статью – 318 УК РФ.

Кроме того, другой житель Алтайского края напал на полицейских с отверткой. Одному из правоохранителей даже пришлось стрелять, чтобы остановить буйного нападавшего. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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