Вооруженный отверткой житель алтайского села вступил в схватку с полицейскими

Сначала стреляли в воздух Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили мужчину, который с отверткой напал на полицейских. Одному из правоохранителей даже пришлось стрелять, чтобы остановить буйного нападавшего. Подробности случившегося рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

ЧП произошло 20 февраля во время обыска у жителя села Камышенка Петропавловского района. Как установили следствие и суд, в присутствии понятых у мужчины изъяли снегоход «Тайга» и хотели перевезти его на специализированную стоянку. Вечером двое правоохранителей приехали, чтобы забрать технику, но хозяин был против этого и активно сопротивлялся.

Сначала мужчина ударил полицейского кулаком по лицу, при этом держал в руках отвертку. Далее завязалась настоящая борьба. Опасаясь за свою жизнь, полицейский выстрелил в воздух из табельного пистолета Макарова, требуя агрессора остановиться.

– Однако последний не отреагировал, – отметили в пресс-службе.

В итоге правоохранитель выстрелил ему в левое колено. Но даже это не остановило нарушителя. Он продолжал идти на таран, удерживая в руках отвертку. Тогда полицейский ранил его в руку. После этого нападавший упал на землю, но все равно продолжил сопротивляться.

– Находясь в положении лежа на спине, нанес сотруднику полиции не менее четырех ударов отверткой, – поясняют в суде.

Мужчина успокоился только после очередного выстрела в воздух. После этого полицейские оказали ему первую медицинскую помощь.

– Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, – отметили в пресс-службе.

Во время рассмотрения дела житель региона не признал свою вину. Петропавловский районный суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года и возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Барнауле 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции. Он спустил на него своих той-терьеров.

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