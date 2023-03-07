Почему барнаулец ходит за покупками с девушкой на руках

Александр доказал, что в жизни всегда есть место романтике. Фото: магазин «Русский фейерверк»

С началом весны в магазине «Русский фейерверк» в Барнауле появился улыбчивый молодой мужчина, держащий на руках смеющуюся подругу. Зайдя в салон, покупатель, не выпуская девушку из рук, стал выбирать пиротехнику.

- Очень веселые ребята, позитивные, много шутили, - рассказывают сотрудники магазина. - При этом Александр держал на руках свою Лизу все время, смотря залпы на экране, обсуждая достоинства пиротехники, передохнул только при оплате товара.

Отвечая на вопросы любопытных, Александр заметил, что все обещают носить своих любимых на руках, а он это делает реально и хочет доказывать свою любовь ежедневно. Так, недавно этот романтик носил девушку на руках по парку, в честь юбилея первой встречи, таким же образом они посещали ресторан, а потом отправились за салютом. Также влюбленный обещает, что будет дарить своей избраннице лучшие впечатления всю семейную жизнь.

- Мы тоже были под впечатлением, - восхищаются продавцы-консультанты. - Ребята со смехом поделились, что 1 марта, отмечая юбилей их первого поцелуя, Александр так долго крутил Лизу на руках, что даже руки отнялись, и потом чуть самой Лизе не пришлось его на руках тащить.

Необычный визит влюбленной пары, по словам сотрудников магазина, стал одним из самых приятных сюрпризов перед 8 марта, напомнивший, что в жизни всегда есть место романтике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы сделаны из одного теста». Секреты счастливого служебного романа от пяти пар из Молодежного театра Алтая

В МТА запустили интересный проект «Про любовь» (подробнее)

Невесте – 82 года, жениху – 83: невероятная история любви из дома-интерната для престарелых

Постояльцы дома-интерната для пенсионеров поженились в Барнауле (подробнее)