«Мы сделаны из одного теста». Секреты счастливого служебного романа от пяти пар из Молодежного театра Алтая

Анастасия Лоскутова и Андрей Потереба в спектакле «Бальзаминов. ЖенитьБЫ» по мотивам пьес Александра Островского. Фото: из архива МТА и героев публикации

Молодежный театр в Барнауле, пожалуй, выбивается из статистики, опубликованной службой исследований hh.ru накануне Дня влюбленных. По данным крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, только 17% служебных романов в Алтайском крае заканчиваются свадьбой. А вот в творческой «мафии» МТА на 140 человек аж 13 счастливых пар.

В проекте МТА «Про любовь», размещенном в группе театра «ВКонтакте», актеры в коротких видео рассказывают о секретах семейного счастья. Предлагаем вам несколько душевных фрагментов.

«Уметь удивлять и не переделывать»

Актеры Галина и Александр Чумаковы вместе уже 35 лет.

Галина и Александр Чумаковы. Фото: из архива МТА и героев публикации

- Я приехала в Барнаул в марте, и этот город, в отличие от Новосибирска, показался мне очень солнечным, - вспоминает Галина. - Захожу в театр, там выпускали «Кота в собаках». Саша, играющий Жака-простака, в белой рубашке сидел на диванчике для актеров. И свет, льющийся из окна, и голубые глаза сразили наповал.

- Вот что значит промоутер, роль была геройская, - улыбается муж. - Галина об этом не сильно любит рассказывать, но когда она приехала, мы оба были распределены на одну роль Мальчиша- Кибальчиша.

- А потом я родила, - перевела разговор супруга.

- Тогда график был другой, гастроли были расписаны на несколько месяцев, я играл на сцене в Уфе, потом садился на поезд, ехал сдавать экзамен в Москву и обратно. Жена здесь одна осталась с первенцем, и возникла проблема прогулок, - объясняет глава семейства.

- Спускать и поднимать коляску обратно на пятый этаж было проблематично, и Саша поручил это коллегам. Один шел на репетицию, коляску сносил вниз, следующий с репетиции ее затаскивал. Проблем в итоге не было, - рассказывает Галина.

Из романтических воспоминаний тех же лет от Чумаковых:

- В перерыве между репетициями мы садились на трамвай, доезжали до санатория «Барнаульский», спускались с обрыва к реке, пока загорали, ребенок спал в кустах, потом брали сверток, поднимались и ехали на вечернюю репетицию…

Секретом семейного счастья пара называет терпение, умение удивлять друг друга.

- Надо, конечно, понимать изначально, за кого идешь, принять его таким и потом не стремиться переделать, - советует Галина. - Правда, я за год перед свадьбой не поняла, что человек очень любит спорить. Пожила, поняла, ну и ладно, пусть спорит.

- Да, я часто ввязываюсь в спор, понимаю, это моя слабость, - с улыбкой согласился Александр. – Но, кстати, так гораздо теснее происходит процесс познания друг друга.

«Я смотрела на шахматы, он на меня»

35 лет прожили вместе и актеры Ирина и Анатолий Новокрещенных.

Ирина и Анатолия Новокрещенных. Фото: из архива МТА и героев публикации

- Когда я сюда приехала, мы пересеклись на шахматно-шашечном турнире, - вспоминает Ирина. - Я всем проигрывала, а он хорошо играл. И вот мы сели за одной доской. И я очень долго смотрела на фигуры, а Анатолий, видимо, смотрел на меня.

- Да-да, - кивает муж, который и после шахматного турнира не перестал пристально смотреть на Ирину.

- Сначала были переглядки, потом знаки внимания, смотрю, на гримерном столике яблочко, апельсинчик, цветочек, - улыбается Ирина . - Потом уже и духи. Потихоньку тайна стала явью.

- Кода я понял, что жить без этого человека невозможно, сделал предложение, - рассказывает Анатолий, - думал, что откажет, не отказала.

- Надеялся, что откажет, - смеется супруга. - Согласилась. Тем более, предстояло ехать на гастроли, надо было поскорей оформить отношения, чтобы жить в одном номере хотя бы. Медовый месяц у нас прошел в Ленинграде, где мы 20 дней гастролировали.

- Мы за эти годы уже сроднились друг с другом, - отметили Новокрещенных, которые главным секретом крепких семейных отношений считают взаимопонимание, терпение, ответственность за семью и умение прощать.

Деликатный момент

Артисты театра Анастасия Воскобойник и Владимир Кулигин поженились 9 ноября 2018 года. А познакомились сразу после поступления в институт культуры.

- Всех студентов заставляли отрабатывать, и мы с Настей драили хореографический кабинет, - рассказывает Володя.

Анастасия Воскобойник и Владимир Кулигин. Фото: из архива МТА и героев публикации

- Там был момент такой деликатный, я наклонилась к ведру, а впереди были зеркала, и я вижу, что он стоит, смотрит на мою спину и ноги. Поворачиваюсь, спрашиваю, куда смотришь? – смеется Настя.

Предложение с кольцом Володя избраннице сделал уже на второй год знакомства, но девушка отказала, посчитав, что еще рановато. Но уже тогда Настя чувствовала, что это главный человек в ее жизни.

- Я в 18 лет встретила большую любовь - первую и последнюю. Хочу пожелать всем, чтобы так повезло, - радуется Настя.

Секретом семейной гармонии Настя и Владимир считают любовь и общие интересы

- Мы понимаем друг друга, и сделаны из одного теста, - считает Настя. - Очень похожи в каких-то своих убеждениях, оценках. Мама моя считает Володю идеальным.

- Конечно, бывает необходимость в личном пространстве, когда хочется побыть одному, посмотреть любимые сериалы, - отметил Володя. - Здесь важно словить этот момент. С другой стороны, не скажу, что мы по этому поводу ссоримся. Мне интересно с женой.

- А мне с ним безумно интересно разговаривать обо всем на свете. Вовина бабушка даже называла его в детстве маленьким профессором, - восхищается мужем Настя.

Помогает сцена

21 января стали мужем и женой артисты МТА Анастасия Лоскутова и Андрей Потереба.

Анастасия Лоскутова и Андрей Потереб. Фото: из архива МТА и героев публикации

- Настя была одной из первых, с кем я познакомился в театральном институте, - рассказывает Андрей. - Это было 1 сентября. Я сидел на мягком диванчике с папочкой, ждал, когда же начнутся пары. Подошел человечек, сел, начал что-то спрашивать меня, стали общаться.

- Когда мы начали играть, получалось¸ что именно нас стали ставить в пары влюбленных и невлюбленных, но обязательно мы были вместе на сцене. Мы очень хорошие друзья, прежде всего, - говорит Настя.

- Да, мы большие друзья, - продолжает Андрей. - Потом у меня был период, когда хотелось большой светлой любви, как бывает у всех молодых людей. И так оказалось, что самая большая любовь была рядом. Потом я для себя определился, что, наверно, это тот человек, с которым я проведу свою жизнь. И как-то успокоился внутренне, но не осознавал, что это девочкам важно озвучить. Я как мужчина это для себя решил и жил с этим. Потом мне Настя подавала разные знаки: готов не готов? Ну, ладно, надо озвучить. И подготовился. Мы играли в футбол, я попросил приятелей помочь. После того, как забил гол, все стали полукругом. Я встал посередине, Насте показываю: беги с трибуны. Когда подбежала, я встал на колено.

- Я подбегаю, он спрашивает: «Будешь моей женой?» Я говорю: «Да, конечно!» Андрей протягивает коробочку со словами: «Ну все, давай, давай, нам еще 20 минут играть», - смеется Настя

- А я подумал: «Я хорош сегодня, чертовски хорош», - со смехом подхватил Андрей.

- Андрей - олицетворение такого человека, которого я представляла в детстве. Вот хотела, чтобы у меня был такой парень, муж, - поделилась Настя. - Кстати, юмор - то, на чем строятся наши отношения.

Молодые люди считают, что кроме чувства юмора, в отношениях важно умение договариваться.

- И свой эгоизм как-то отодвигаешь, чтобы не было такого: а вот я, а вот мне, а для меня. Все-таки надо, в первую очередь, подумать о человеке, который рядом с тобой, – уверены молодожены.

- Это как в хорошем спектакле: надо играть партнера, надо думать о партнере, а не о себе, и тогда все будет хорошо, - добавила Настя. - Наверное, нам сцена и помогла, мы привыкли думать о партнере на сцене, играть партнера. И это помогает в жизни - пристальное внимание друг к другу .

«Без этого человека жизнь - не жизнь»

Анастасия и Анатолий Медянцевы поженились в сентябре прошлого года. Ребята честно признались, что с первого взгляда вообще не понравились друг другу.

Анастасия и Анатолий Медянцевы. Фото: из архива МТА и героев публикации

- А потом, когда стали работать над спектаклем «Сиротливый Запад», много времени проводили вместе. Старались поддержать друг друга перед выходом на сцену, чтобы человек улыбнулся, выдохнул и пошел к зрителям. И нарастала симпатия, и была поездка в Москву, которая расставила все на свои места.

- Отношения - это же всегда недомолвки. Я так и загадала: едем в Москву, и решится, или мы навсегда, или…

- Сейчас мы с Настей считаем, что если бы не поженились, все равно не смогли бы жить друг без друга. - говорит Анатолий. - Это неизбежная ситуация. Даже если что-нибудь не то было, мы бы все равно соединились. У меня лично это произошло как взрыв, выстрел, вспышка. И я решил сделать предложение. Потому что понял: без этого человека у меня жизнь - не жизнь, я хочу быть с человеком, несмотря ни на что и вопреки всему.

По словам Анатолия, он задумал сделать предложение один на один в День рождения Насти, но потом выяснилось, что к ней приезжают родители.

- И было как в старину, - улыбается Толя. - Сначала был спектакль у Насти, потом мы вчетвером отправились в ресторан. Я торжественно говорю: «Наталья Александровна, Александр Михайлович, я прошу руки вашей дочери. Прошу вас, благословите, я ее очень сильно люблю. И они мне надавали кучу советов, как надо, как не надо, что нужно сделать, что на нужно делать.

- Получился семейный ужин, - улыбается Настя.

Молодая жена считает, что самое главное в отношениях - не надоесть друг другу.

- То, что мы работаем в одном месте – это, наоборот, классно, - уверена актриса. - У нас есть общие темы, общие спектакли, и мы видим ситуацию с разных сторон, и друг другу подсказываем роли, репетируем.

При этом, по словам Насти, у них еще есть общие шутки, которые понимают только они. И это тоже важно.

- И, конечно, любовь прежде всего, - добавил Анатолий. - Да, любовь правит миром. Любите и будьте любимы, - пожелала всем Настя.

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