На Алтае прихожанин «нагрешил» в мужском монастыре и поплатился

Преступление было совершено в монастыре села Коробейниково Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае осудили мужчину, который пустился во все тяжкие прямо в здании мужского монастыря. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, он напился и украл деньги прихожан из ящика для пожертвований.

Преступление было совершено в монастыре села Коробейниково Усть-Пристанского района. Изначально была версия, что мужчина проник в монастырь незаконно. Но на суде К. отметил, что он вошел туда во время богослужения. Видимо, пристроившись в сторонке, он выпил, после чего уснул на лестнице, которая ведет к колокольне. А очнувшись, сорвал крышку с ящика для пожертвований и забрал 10 тысяч рублей. С похищенным мужчина скрылся. В итоге ему вменили лишь кражу.

- При рассмотрении дела подсудимый К. свою вину признал частично, в содеянном раскаялся, - пояснили в пресс-службе судов.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на один год и восемь месяцев. Приговор обжалован не был и вступил в силу.

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