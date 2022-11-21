Бизнес на слезах: как кладбищенские цветы попадают на рынки Барнаула

Ворованные с могилок цветы продавали на рынках города Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле удалось задержать женщину, которая зарабатывает на продаже свежих цветов с могил. Как выясняется сейчас, дама внешне интеллигентная, уже давно продает товар, пропитанный слезами и горем, причем, по всей видимости, орудует не одна. Подробности в материале «Комсомолки».

Пустая ваза

- В сентябре в нашей семье случилось страшное горе, умерла мама, - рассказывает Ирина Киселева. - Мы похоронили ее на Кирово-Булыгинском кладбище, украсили могилу живыми цветами. Стояли три букета по 30 роз в каждом.

На следующий день, подъехав к родной могилке, женщина увидела, что одно кашпо пустое.

- Я зашла в сторожку, попросила сделать отсыпку места захоронения песком, при этом рассказала, что огромный букет роз исчез. «А что ж вы не побрызгали зеленкой, чтобы не украли?» - только и развели руками в администрации кладбища, - вспоминает Ирина.- Я до этого и не слышала про такое.

После рабочий, отсыпающий могилу песком, рассказал женщине, что она не первая, кто с утра пожаловался на исчезновение букетов. Накануне цветы украли еще с одного свежего захоронения.

- Сказал, что люди тоже приехали с утра, а роз нет, тогда они поехали, купили гвоздики, - вспоминает Ирина. - В тот момент она решила пройтись посмотреть могилку, о которой говорил рабочий. Там действительно стояли гвоздики.

Женщина с баулом

Дальше история стала приобретать детективный оборот. Вернувшись к могиле матери, женщина с удивлением увидела, что в одном кашпо появились чужие розы.

Ворованные с могилок цветы продавали на рынках города Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Кто-то цветы умудрился поставить за 15 минут, когда я отсутствовала. Удивленная всем происходящим, я решила съездить за зеленкой, чтобы побрызгать эти цветы, как посоветовали в администрации кладбища, а когда вернулась, в кашпо не было ни наших цветов, ни чужих, - рассказывает Ирина Киселева.

Оглянувшись, озадаченная Ирина увидела двух женщин, которые неподалеку поминали родственника, решилась подойти. Спросила, не заметили ли они что-либо подозрительное. Те рассказали, что пока ее не было, возле сосны неподалеку стояла женщина, сначала поглядывала в их сторону, видимо, ждала, когда уйдут, а потом прошла мимо с баулом цветов, задержалась у могилы ее матери и прошла дальше.

- Я на всякий случай осмотрела могилки близлежащие, не увидела цветов. В администрации объяснили, что женщина, ворующая их, возможно, после продает на рынках. Я была в шоке. При этом я поняла, что она не только взяла цветы с могилы мамы, но и сделала наше захоронение «перевалочным пунктом», -рассказывает собеседница.

Поймали за руку

Приехав на девять дней к матери на кладбище, Ирина Киселева не увидела вообще никаких цветов во всех трех вазах.

7 октября шокированная цинизмом женщина подала заявление в полицию. На следующий день около пяти часов дня Ирина Киселева приехала на кладбище с участковым.

- По дороге он говорил: «Маловероятно, что мы кого-то поймаем», вид у него был скептический, - вспоминает Киселева. - Но, представьте себе, подъезжаем на кладбище и прямо перед носом появляется женщина, в руках- большой букет роз и все они разные. «Так вот же она!» - воскликнула я. Гражданка была приличного вида - водолазка, короткая стрижка, похожа на учительницу. Участковый недоверчиво произнес: «Да нет, эта, наверно, к родственникам приехала».

- Нет же, - говорю, - смотрите, сейчас она подойдет к могилке моей мамы и положит цветы, и точно она целенаправленно подошла туда и положила розы, собранные с чужих надгробий.

Увидев участкового, кладбищенская воровка, моментально сориентировалась и тут же выдала легенду. На вопрос: «Что вы здесь делаете?» ответила, что пришла навестить знакомую, с которой лежала в больнице на горе года три – четыре назад .

- Участковый обратился ко мне, спросил, лежала ли там мама, я отрицательно покачала головой, - рассказывает Ирина.

- Ну как нет, как нет? - с деланным удивлением удивилась похитительница цветов.

В это время, по словам Ирины, на кладбище появился автомобиль.

- Из него вышел мужчина, бросил взгляд на нас и резко пошел в сторону. Мне показалось это подозрительным, я решила пойти сфотографировать номер автомобиля на всякий случай, - рассказывает Ирина. - Когда вернулась, женщина, обратившись ко мне стала объяснять, что не от хорошей жизни по кладбищу ходит, что сын ее наркоман и сама она - инвалид.

А кто-то эти цветы подарит…

После, в полиции, Ирине Киселевой предложили заключить перемирие, сказали, что пойманная с цветами гражданка готова возместить ущерб.

- Я ответила, что здесь не деньги важны, это - во-первых. Во- вторых, говорю, представьте, кто-то подарит цветы бабушке, девушке, маме, кто-то купит, не зная что они пропитаны слезами, горем человеческим, подумать об этом страшно… - эмоционально объясняет женщина. - К тому же я узнала, что эта кладбищенская бизнес-леди несколько раз уже привлекалась за то же самое, истории поголовно оканчивались примирением. И она не останавливается - вот что бывает, когда мы прощаем преступления и не делаем выводов.

Ирина Киселева в интервью «КП» поделилась подозрением, что дело хотят спустить на тормозах.

- Я не намерена это прощать, тем более, я думаю, там целый бизнес. В первую половину дня они собирают цветы со свежих могил, потом, перед тем как забрать, складывают на ближайшую к дороге могилу, как это было с захоронением моей мамы, и затем в газель и на продажу, - предполагает женщина, которая сработала в этой истории как хороший детектив. - На одном из очередных допросов, подозреваемая заявила, что да, собирала на кладбище, но никогда не брала цветы с могилы матери Ирины. И тогда Киселева предъявила как доказательство аудиозапись, которую вела у могилки.

- Я не намерена прощать и замалчивать эту тему, несмотря на то, что даже знакомые советуют быть осторожней - когда мы приехали к маме на 40 дней, там были разбросаны венки, как будто кто-то мстил, это явно был не ветер, - говорит женщина. – Я уверена, что нет ниже поступка, чем цинично наживаться на человеческом горе. Может, кто –то скажет: «Надо ее простить, зачем ее судить, кто старое помянет, тому - глаз вон». Но у этой пословицы есть еще и продолжение: «Кто забудет, тому - оба». Речь ведь не о жестокости кары, а о самом факте признания преступления преступлением.

Официально

Как сообщили «КП»- Барнаул» в пресс-службе ГУВД Алтайского края, 17 октября по факту хищения цветов с городского кладбища было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 – «Кража». По закону за это предусмотрено наказание от штрафа (80 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до двух лет.

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