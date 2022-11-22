ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли мать и 4 детей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске продолжается следствие по делу о жутком ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли мать и 4 детей. Аманбек Имангалиев, разом потерявший всю семью, - жену, сына и трех дочек, рассказал «Комсомолке», что уже два раза побывал в Следкоме.

- Последний раз был там неделю или пару недель назад. Меня ознакомили с делом, опросили, признали потерпевшим. Также был на следственном эксперименте. Там присутствовал и свидетель, который в момент ДТП ехал сзади.

- Что показал эксперимент?

- Подтвердил изначальную версию. Водитель бензовоза вылетел на встречку. Жена (она была за рулем - прим. ред.) хотела избежать столкновения и тоже выехала на встречную (его) полосу. И в тот момент он вернулся на свою… Но даже если бы супруга не «выбежала» на его полосу, столкновение было неизбежным.

- Вы видели водителя? Он приносил соболезнования? Может быть, помог материально?

- Я с ним не встречался. Не видел его и не слышал. Ни соболезнований, ни помощи от него не было. Его личные данные мне не известны - их не показывают. Я даже понятия не имею, как его зовут.

- А вы знаете, какие водитель давал показания?

- Вроде бы его адвокат заявил, что самые первые показания были даны в шоковом состоянии, и поэтому неточные. Тогда водитель начал давать другие - что не выезжал на встречку. Но следователь заявил, что есть свидетель, который видел, что, все же, выезжал, и он может это подтвердить. И следы от бензовоза остались. Также был следственный эксперимент. И после этого водитель перестал такое говорить.

- Какое наказание вы считает для него справедливым?

- Сами как думаете? Конечно же, максимальное. Каждый человек за подобные деяния должен понести максимальное наказание. И каждый потерпевший человек этого хочет.

- Как вы сейчас живете? Утихла ли хоть немного боль от потери семьи?

- Я по-прежнему работаю на прежней работе. Держусь, как могу. Ничего не утихло и не прошло. И думаю, уже не пройдет…

Напомним, ДТП на Алтае, в котором погибли Ансаган Имангалиева, ее сын и три дочери, произошло 5 сентября 2022 года в Бийском районе. Honda Stepwgn, в которой находилась семья из Кош-Агача Республики Алтай, столкнулась с бензовозом и превратилась буквально в груду металла. Вся семья погибла на месте происшествия. Водитель бензовоза получил травмы. Региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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