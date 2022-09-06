Вместе с женщиной в машине находилось четверо ее детей от 3 до 16 лет Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Появилось фото с места ДТП на Алтае 5 сентября 2022, в котором погибли мать и четверо детей. Напомним, авария произошла на Чуйском тракте в Бийском районе.

По данным СК и прокуратуры, жительница Республики Алтай за рулем автомобиля Honda Stepwgn выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом. Вместе с ней в машине находилось четверо ее детей от 3 до 16 лет. Все пятеро погибли на месте аварии.

На фото, предоставленном в СК, видно, что минивэн в результате ДТП превратился в груду металла.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.