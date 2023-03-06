Поймали не того: как продвигается дело политеховского маньяка, убившего пять абитуриенток в 2000 году

Резонансное уголовное дело продолжают расследовать Фото: Анна Перевощикова

Больше 20 лет прошло с момента серии убийств абитуриенток Алтайского политехнического университета. Пять девушек в период приемной кампании уехали подавать документы в вуз, но домой так и не вернулись. Единственный подозреваемый, в виновности которого были уверены многие, покончил с собой и унес тайну этого дела в могилу. Однако внушительное количество томов этого дела не были сданы в архив, его продолжают расследовать.

О расследовании дела «политеховского маньяка» «Комсомолке» рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

«Кровавое» лето 2000-го

Напомним, с конца июня по середины августа 2000-го года в Барнауле пропали пять абитуриенток политехнического университета. Первую исчезнувшую до вуза довез отец. В тот день девушка должна была подать документы для поступления, но так и не вернулась. Обеспокоенные родители подали заявление в полицию, но о самом страшном тогда и думать не хотели. Мало ли, молодая девчонка… Может, просто «загуляла», осталась у подружки и забыла предупредить?

Политех Фото: Олег УКЛАДОВ

Вскоре после консультации в политехе пропала еще одна абитуриентка. Исчезновения происходили среди бела дня, да еще и в разгар приемной кампании. Руководство университета в целях безопасности выставили студенческие патрули. Но даже это не остановило череду происшествий: девушки пропадали одна за одной. Тогда стало точно ясно - в городе орудует маньяк.

Заявления об исчезновениях копились в отделах милиции, но соединять все таинственные исчезновения девушек в одно правоохранители не торопились, и эта ошибка стоила слишком дорого… До конца августа были возбуждены дела лишь о похищениях, а не об убийствах. Лишь после исчезновения пятой жертвы всех пропавших объединили в серию. И сейчас, когда прошел не один десяток лет, пора признать, что в работе силовиков были определенные пробелы.

- Эта трагедия научила всю правоохранительную систему более оперативно реагировать на сообщения о без вести пропавших. Если бы, не дай бог, аналогичная ситуация произошла сейчас, то дело было бы возбуждено незамедлительно, - отметил Роман Шаповал.

Роман Шаповал Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Охота на зверя

Обстоятельства, при которых пропадали девушки, были очень схожими: абитуриентки, возраст от 16 до 17 лет, поступали в один и тот же вуз. Правоохранители понимали, что убийца либо преподает, либо работает в вузе. Причем брал он своих жертв не силой, а, судя по всему, хитростью, ведь все они исчезли, не оставив ни единого следа.

Вскоре выяснилось, что возле университета неизвестный мужчина подходил к студенткам и предлагал решить все вопросы по поступлению, сдаче экзаменов и так далее.

- Были, конечно, разные версии. Рассматривали и то, что он мог усыплять или убивать девушек в стенах вуза, а уже потом тайно вывозить тела, но, судя по всему, абитуриентки садились в машину к маньяку добровольно. Как вариант, он предлагал им доехать до другого корпуса, чтобы подписать какие-то документы, - добавил собеседник.

При этом оперативники отрабатывали и версию о похищении: проверяли все места, где «обитала» молодежь того времени, но ни единой зацепки…

Слухи о маньяке разлетелись по городу, паника нарастала, родители боялись отпускать дочерей-студенток на учебу. А родственники пропавших девушек расклеивали листовки практически на каждом столбе в надежде найти детей живыми. Маньяк же к тому моменту затаился.

Для поиска преступника в Барнаул прислали лучших следователей прокуратуры из Москвы (Следственный комитет будет создан лишь в 2007 году, прим. ред.). Чтобы найти маньяка, известный криминалист Михаил Виноградов даже тогда составил его психологический портрет: примерный семьянин, есть дети, пристрастен к женскому белью… И специалист попал в точку! Вскоре одна из студенток сообщила в полицию о том, что увидела на вещевом рынке мужчину, который подходил к ней у политеха и пытался приставать.

Следком Фото: Олег УКЛАДОВ

- Там были и другие лица, которые попадали под подозрение, но свидетели указывали, что внешне Игорь (имя изменено, прим. ред.) был похож на того, кто навязывал услуги по консультациям и помощь в поступлении. Причем в последующие годы работы над делом многие свидетели будут отмечать, что именно ПОХОЖ, но не является тем, кто нужен следователям, - отметил Роман Шаповал.

Невиновен?

Задержанный подозреваемый Игорь сначала все отрицал, но после подписал чистосердечное, признавшись, что убивал, так как «испытывал материальные трудности» и даже согласился показать, куда сбывал драгоценные украшения, снятые с девушек. Но во время следственных действий мужчина покончил с собой, неожиданно вырвавшись из рук оперативников. В итоге пазл никак полностью не складывался. В деле то и дело появлялись странные не состыковки, противоречащие виновности мужчины.

- В явке с повинной он указал, что испытывал материальные затруднения. Но все-таки убивать лишь ради пары цепочек – странно. Я думаю, что в деле политеховского маньяка был сексуальный подтекст. Вероятно, настоящий маньяк входил в доверие к девушкам, приглашал проехать до места, чтобы помочь решить вопросы с обучением, а затем душил. Были ли совершены половые преступления, установить не удалось – мы нашли тела, когда остались практически одни кости, - добавил следователь-криминалист.

А теперь главное! По словам Романа Шаповала, еще на этапе расследования в 2000-ом году задержание подозреваемого Игоря не выдерживало критики. Как оказалось, мужчина никаким образом не был связан с политехническим университетом, и единственным, кто из его знакомых учился в вузе, был один из родственников, но он во время показаний заявил, что Игорь никогда не заезжал к нему во время обучения.

Роман Шаповал Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Во-вторых, у следствия есть основания полагать, что пятеро абитуриенток - не единственные жертвы маньяка. Такое большое количество жертв за короткий промежуток, всего полтора месяца, может говорить о том, что он убивал и раньше. Поэтому сейчас у следователей есть еще одна папка, в которой собраны убийства в Барнауле и Алтайском крае со схожим почерком.

- А у подозреваемого Игоря ранее не было особо тяжких преступлений – только кража и хулиганство, - отметил Роман Шаповал.

Наконец, у Игоря было алиби, пусть и немого натянутое. В день, когда пропала очередная девушка, он находился возле своей палатки на рынке, где торговал обувью, и разгружал оборудование. Это подтверждают посторонние люди. А на следующий день после того, как было совершено еще одно убийство, он был в Горном Алтае, это даже запечатлено на фотокарточке.

- Он, конечно, и во время работы мог отлучиться, чтобы поехать убить и вернуться, и перед поездкой с семьей в Горный Алтай мог быстро сделать дело, что явно не сходится. Слишком много деталей, которые не стыкуются с этим подозреваемым, - подчеркнул Роман Сергеевич.

Поэтому, как отметил следователь, дело и не прекратили в связи со смертью подозреваемого, а лишь приостановили. Сейчас следствие продолжает работу: сотрудники до сих пор допрашивают свидетелей, возвращаются к тем, кто подозревался в самом начале, и проводят высокотехнологичные экспертизы на новейшем оборудовании. Раньше экспертизы по генетике были очень дорогими и редкими.

- В Следственном комитете таким делам уделяется особе внимание, так как если человек однажды остается безнаказанным, то он может начать убивать вновь и вновь. Сейчас дело об убийстве абитуриенток вполне подъемное, и я думаю, что у нас есть определенные шансы найти истинного убийцу. При этом я допускаю одну сотую процента, что это мог быть прошлый подозреваемый, но вероятность слишком мала, - подчеркнул Роман Шаповал.

Огромная работа ведется не только на территории Барнаула, но и в Калманском районе, где были найдены останки тел пропавших девушек. Не исключено, что убийца может быть как-то связан с этим муниципалитетом.

- У нас остались вещественные доказательства, и сейчас, спустя 20 лет, нам удалось выявить определенный ДНК-профиль. Экспертизы будут продолжаться. Я думаю, что нужно искать ключ-подсказку в преступлениях, которые были совершены ранее. Как правило, первый эпизод преступник совершает рядом со своим домом или с работой, а уже потом идет дальше. Вспомните Чикатилло, который впервые убил в районе проживания, - подчеркнул заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

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