Психиатр Бейнарович: барнаульский маньяк-похититель абитуриенток мог переехать в другой регион

Фоторобот барнаульского маньяка (фото: скриншот видео YouTube-канала Елены Погребижской)

Несколько дней назад в истории тулунского маньяка Павла Шувалова была поставлена точка. Суд отправил насильника и убийцу в колонию на 24 года. По мнению столичного психиатра Василия Бейнаровича, специализирующегося на данной тематике, на свободе еще могут оставаться тысячи серийных преступников, в том числе барнаульский маньяк, орудующий в конце 90-х - начале нулевых.

Василий много лет занимается исследованием психологии серийных преступников. По его подсчетам, на сегодняшний день в России остаются непойманными 3074 убийц и насильников.

Смотреть видеосюжет Действующие серийные преступники России. Психиатр Василий Бейнарович о психологии преступника.

- Говоря о серийных преступниках, я имею в виду не только серийных убийц. Есть серийные педофилы, серийные вуайеристы - они разделяются на разные типы. Действующих и до сих пор не пойманных убийц, которые, скорее всего, еще живы, примерно 330, - говорит психиатр в интервью на YouTube-канале Елены Погребижской. – Это подтверждает и американская статистика исследования, которая проводилась в 2013 году. Почему именно до этого года? Потому что после 2013 года такая статистика по стране закрыта.

При этом, по словам специалиста, за последние годы число преступлений все же снизилось, хотя может казаться обратное. А все дело в доступности информации: если раньше маньяку чтобы выпустить пыл надо было, к примеру, увидеть женское обнаженное тело, то теперь достаточно открыть интернет. К тому же многие извращенцы все же уже постарели, и их либидо снизилось, а соответственно, и желание нападать.

Из тех, кто еще несколько лет назад был на слуху, Василий Бейнарович исследовал и поведение барнаульского маньяка, орудовавшего на рубеже 90-х и 2000-х. Тогда бесследно стали исчезать студентки-первокурсницы. По словам свидетелей, к ним подходил мужчина, представлялся преподавателем и говорил, что расскажет о расписании. После уводил девушек в неизвестном направлении и больше их никто не видел.

Психиатр Василий Бейнарович (фото: скриншот видео YouTube-канала Елены Погребижской)

Тела пропавших девушек находили в окрестностях барнаульского поселка Южный, а также в селе Бураново Калманского района.- Те, кто учился в барнаульском политехническом университете, знают, что это очень запутанное здание: катакомбы, не работает свет, коридоры в несколько километров. Ты идешь один в пустоте и не понимаешь кто, что и где. И вдруг открывается дверь и выходит мужчина… - говорит психиатр. – По официальным данным, пропали от 8 до 13 девушек, по неофициальным, число может доходить до 28.

27 октября 2000 года предполагаемого «университетского маньяка» задержали. Им оказался продавец белья с местного рынка Александр Анисимов. На допросах он даже сознается в убийствах, но во время следственного эксперимента покончит с собой.

- В последнее время бывшие работники следственного комитета, давая интервью, стали говорить о том, что у них есть подозрения о том, что это был не он. Да, действительно возможно он пытался изнасиловать одну девушку и, не выдержав эмоционального давления, совершил самоубийство. После этого продолжаются пропажи девушек. Уже не в университете, но примерно по такому же типажу. Серийные убийцы же тоже учатся, - объясняет Василий Бейнарович. - Они понимают, как их ловят. Возможно, он осознал, что университет сейчас опасная для него территория – там и камер стало больше, наблюдение лучше. Он мог спокойно переехать в другое место. В Барнауле есть публикации за 2014 и 2016 год о том, что пропали две девушки. Можно предположить, что по типажу они похожи с предыдущими жертвами: полненькие первокурсницы, которые бесследно исчезли…

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