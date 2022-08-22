Летом 2000 года начали пропадать абитуриентки АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале 2000-ых годов Барнаул был охвачен ужасом из-за новостей о маньяке, жертвами которого стали девять юных девушек и две женщины. Выйти на главного подозреваемого следователям удалось с помощью одной из абитуриенток Политеха, которая узнала мужчину и обратилась в милицию. Спустя 22 года спасшаяся от барнаульского маньяка рассказала о том, как его поймали.

Как пишет altai.aif.ru, летом 2000 года Галина (имя изменено, прим.ред.) поступила в Алтайский государственный технический университет. Уже после её зачисления появились страшные новости о пропаже пяти абитуриенток: по вузу развесили фотороботы, студенты начали дежурить на территории университета, в городе всеми силами искали кровожадного маньяка. А вскоре Галина встретилась с ним лицом к лицу, но тогда она еще не знала, что «хищник» вышел на охоту, а она – потенциальная жертва…

Подозреваемый, который подошел к Галине на территории технического университета, представился сотрудником вуза и предлагал ей решить вопросы с поступлением.

- Ранее я уже видела его лицо, но не могла понять, где. Он предлагал помощь при поступлении, но я отказалась. Спустя пару недель, осенью 2000 года, я пошла на рынок возле Дворца спорта, и увидела его снова. Тогда картинка сложилась – я поняла, откуда мне было знакомо его лицо – я часто покупала вещи, и раньше уже видела его в одной из палаток, - рассказала Галина.

После этого собеседница рассказала все мужу. Супруги пошли в милицию, и вскоре подозреваемого задержали. Стоит ли говорить, с какой ненавистью во время очной ставки он смотрел на женщину, которая не только сорвалась с крючка, но еще и сдала его. По словам Галины, до сих пор она помнит тот «тяжелый взгляд», от которого мурашки шли по телу. Было действительно страшно.

До суда подозреваемый не дожил – во время следственного эксперимента он покончил жизнь самоубийством. До сих пор у многих есть сомнения, а тот ли преступник был пойман. Дело до сих пор считается нераскрытым: как отметили в СУ СК по Алтайскому краю, материалы регулярно поднимают и вновь просматривают – вдруг появятся новые зацепки. Подробнее узнать об этом деле можно в нашем материале.

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