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Происшествия22 августа 2022 10:41

«Я его уже где-то видела»: несостоявшаяся жертва барнаульского маньяка рассказала, как его поймали

Многие до сих пор не верят, что следователи задержали настоящего убийцу
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Летом 2000 года начали пропадать абитуриентки АлтГТУ

Летом 2000 года начали пропадать абитуриентки АлтГТУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале 2000-ых годов Барнаул был охвачен ужасом из-за новостей о маньяке, жертвами которого стали девять юных девушек и две женщины. Выйти на главного подозреваемого следователям удалось с помощью одной из абитуриенток Политеха, которая узнала мужчину и обратилась в милицию. Спустя 22 года спасшаяся от барнаульского маньяка рассказала о том, как его поймали.

Как пишет altai.aif.ru, летом 2000 года Галина (имя изменено, прим.ред.) поступила в Алтайский государственный технический университет. Уже после её зачисления появились страшные новости о пропаже пяти абитуриенток: по вузу развесили фотороботы, студенты начали дежурить на территории университета, в городе всеми силами искали кровожадного маньяка. А вскоре Галина встретилась с ним лицом к лицу, но тогда она еще не знала, что «хищник» вышел на охоту, а она – потенциальная жертва…

Подозреваемый, который подошел к Галине на территории технического университета, представился сотрудником вуза и предлагал ей решить вопросы с поступлением.

- Ранее я уже видела его лицо, но не могла понять, где. Он предлагал помощь при поступлении, но я отказалась. Спустя пару недель, осенью 2000 года, я пошла на рынок возле Дворца спорта, и увидела его снова. Тогда картинка сложилась – я поняла, откуда мне было знакомо его лицо – я часто покупала вещи, и раньше уже видела его в одной из палаток, - рассказала Галина.

После этого собеседница рассказала все мужу. Супруги пошли в милицию, и вскоре подозреваемого задержали. Стоит ли говорить, с какой ненавистью во время очной ставки он смотрел на женщину, которая не только сорвалась с крючка, но еще и сдала его. По словам Галины, до сих пор она помнит тот «тяжелый взгляд», от которого мурашки шли по телу. Было действительно страшно.

До суда подозреваемый не дожил – во время следственного эксперимента он покончил жизнь самоубийством. До сих пор у многих есть сомнения, а тот ли преступник был пойман. Дело до сих пор считается нераскрытым: как отметили в СУ СК по Алтайскому краю, материалы регулярно поднимают и вновь просматривают – вдруг появятся новые зацепки. Подробнее узнать об этом деле можно в нашем материале.

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