Мошенники оставили 49-летнюю жительницу Барнаула без жилья и с огромными долгами

Следуя инструкции лжебанкиров, женщина оформила в банке кредит на сумму 400 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

49-летняя жительница Барнаула лишилась жилья и влезла в долги, поверив мошенникам. Как с ней это приключилось, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- В конце сентября 49-летней жительнице Барнаула начали поступать звонки от неизвестных, которые вначале представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что на нее оформлены кредиты, избавиться от которых можно будет только путем открытия нового счета, - рассказали в полиции.

Следуя инструкции лжебанкиров, женщина оформила в банке кредит на сумму 400 тысяч рублей. Все полученные деньги она тут же перевела на продиктованный незнакомцем счет.

После поступил еще один звонок. На другом конце провода с женщиной говорили якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что принадлежащая горожанке квартира в центре Барнаула оформлена на других лиц. В доказательство они даже представили документы, которые, конечно же, были поддельные.

В итоге женщине предложили принять участие в операции по разоблачению мошенников. Горожанка продолжала верить преступникам и выполняла их инструкции. Она даже воспользовалась услугами риелтора и по-настоящему продала квартиру. 3 миллиона рублей, полученных с продажи, она вновь перечислила на неизвестный банковский счет.

- Жительница Барнаула, по ее словам, была убеждена, что счет этот принадлежит ей. И она останется с квартирой и приличной денежной компенсацией, которую ей пообещали выплатить в связи с тем, что сотрудники службы безопасности банка на начальном этапе самостоятельно не выявили мошенников, из-за действий которых она теперь признана потерпевшей, - поясняют в МВД.

По итогу женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Сотрудники полиции пытаются установить личности злоумышленников.

Важно!

Полицейские просят жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. С каждым днем появляются все новые и новые схемы. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно помнить несколько важных правил:

- Банковские работники никогда не будут в телефонном разговоре спрашивать у клиента информацию о его счетах. Если вам поступают подобные звонки, нужно прекращать разговор и перезванивать по номеру телефона, который указан на обратной стороне банковской карты, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке. Также о таких звонках сразу следует сообщать в полицию

- Если вам по телефону сообщили о полагающейся компенсации, не следует поддерживать разговор, предоставлять своих данных, переводить денежные средства. Необходимо срочно сообщить об этом в полицию.

- Перепроверяйте информацию, поступающую вам от неизвестных людей, не переводите свои сбережения на чужие счета в надежде извлечь выгоду.

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