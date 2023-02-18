Жительница Алтая хотела наказать аферистов и потеряла более 1 млн рублей

Женщина взяла несколько кредитов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске обманутая аферистами женщина вновь попалась на уловки мошенников и в этот раз лишилась более 1 млн рублей. Подробнее о том, как ее смогли обмануть, рассказали в региональном управлении МВД.

48-летняя жительница Бийска наткнулась интернете на заманчивую рекламу юридической фирмы, в которой обещали найти и наказать мошенников. Ранее горожанку уже обманывали аферисты и она хотела, чтобы справедливость наконец-то восторжествовала.

Женщина перешла по ссылке из сети, а вскоре с ней связалась сотрудники организации, которые расспросили о прошлом обмане и пообещали обязательно помочь. Через пару дней они вновь вышли на связь и заявили, что подали документы в международный суд, в котором смогли одержать победу. По их словам, всю сумму, которую в прошлый раз забрали мошенники можно было вернуть назад. Правда, следовало открыть счета в нескольких зарубежных странах, а также оплатить лицензию и проценты.

- Собеседники были каждый раз настолько убедительны, что женщина спокойно переводила деньги, будучи уверенной, что вот-вот она разбогатеет. В итоге пришлось взять несколько кредитов, - отметили в МВД

Всего жительница Бийске перевела аферистам более 1 млн рублей, однако, в итоге так и не получила обещанную компенсацию. Когда женщина поняла, что ее вновь обманули, то обратилась в полицию, проводится проверка.

- Полицейские настоятельно рекомендуют не связываться с неизвестными, которые обещают что-то невероятное. Будь то быстрые заработки или помощь в кратчайшие сроки. Обычно так действуют аферисты. Посоветуйтесь с родными, почитайте о подобных случаях в интернете. Не дайте себя обмануть, - призывают в МВД.

Ранее мы рассказывали о другом случае мошенничества – жительнице региона соврали о том, что с ее счета был перевод главе террористической организации недружественной страны. Когда женщина сказала, что не отправляла средства, тогда звонивший заявил, что это могли сделать мошенники и следует действовать, чтобы успеть сохранить оставшиеся сбережения. В итоге удалось выманить 18 млн рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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