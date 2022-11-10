Стало известно, какие сладкие подарки подготовят алтайским школьникам на Новый год

В планах закупить наборы двух видов - обычный и без добавления глютена Фото: Анна СЕМИНА

Сладкие фигурки, печенье, конфеты и даже шоколадное яйцо с сюрпризом! В Барнауле власти выбирают поставщика, который подготовит подарки ребятишкам к Новому году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта почти 3,5 млн рублей. В планах закупить наборы двух видов - обычный и без добавления глютена. Подробности в нашем материале.

Обычный сладкий набор для школьников обойдется в 845 рублей. Он будет упакован в праздничную коробку, на которой изображен новогодний городок со сказочными персонажами. Общий вес составит не менее 870 граммов. Всего закупят 3910 таких сладких подарков и потратят на них 3,3 млн рублей.

В коробке будет семь желейных конфет - с фруктовыми вкусами (в том числе и в форме мандаринки) и сливочно-шоколадными. Больше всего в наборе будет глазированных конфет - 21 штука, с самой разной начинкой - ванильной, шоколадной, с орехами, нугой, воздушным рисом, кукурузными хлопьями, бисквитом, карамелью, суфле и другие. Формы конфет детишек тоже порадуют – машинки, зверята и т.д.. Также в набор входят шесть пралиновых глазированных, восемь вафельных и три неглазированные конфеты, шоколадные фигурки с начинкой, сухофрукт сливы в шоколаде. Ну и, кончено, угощение, которые любят все дети - шоколадное яйцо с сюрпризом.

Второй набор подготовят для детей, у которых непереносимость глютена. Его вес не менее 565 граммов. Он будет стоить немного дороже - 1,3 тыс. рублей. Всего купят 118 таких подарков на общую сумму 162,5 тыс. рублей. В сладкий набор войдут вафли со вкусом ванили, печенье – сэндвич с начинкой, обычное печенье, две шоколадки. Сладости будут упакованы в праздничную коробку.

Подарки поставщик должен предоставлять согласно плану: первую партию в течение трех дней с момента заключения контракта, а последнюю - 30 декабря. Отметим, что новогодние подарки получают школьники 1-4 классов, учащиеся коррекционных школ и воспитанники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее мы писали, что в этом году в Алтайский край впервые приедет поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Волшебник побывают в двух городах: 25 ноября - в Барнауле, 26 ноября - в Славгороде. Для ребятишек подготовлена торжественная программа с участием артистов и аниматоров.

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