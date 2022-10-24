Без фейерверка и массовых гуляний: как пройдет празднование Нового года в Барнауле

Город украсят к 15 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Без пышных уличных гуляний, фейерверков и перекрытия площади Сахарова пройдет празднование Нового года в Барнауле. Такое решение приняли члены оргкомитета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадь Сахарова не будет перекрывать

Площадь Сахарова для строительства новогоднего городка в этот раз не будут перекрывать из-за осложненной дорожной обстановки, которая связана с реконструкцией путепроводного моста на Ленина.

- По проспекту Социалистическому от Димитрова до Молодежной за сутки проходит порядка 23 тысяч автомобилей. При перекрытии этого участка транспортный поток перераспределится на другие, не менее загруженные магистрали, что приведет к увеличению транспортных задержек, - отметил Иван Гармат, председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

На данный момент еще не известно, где установят главную городскую елку. В планах рассмотреть несколько возможных площадок и их технические возможности. Только потом будет принято окончательное решение.

Как украсят город

По словам мэра города, решение изменить формат подготовки и проведение новогодних мероприятий было принято с учетом сложившейся обстановки, проведения специальной военной операции:

- Для оформления города к Новому году мы будем использовать то, что у нас уже есть, новых элементов и оборудования закупать не будем, тем самым сократим расходование бюджетных средств на эти цели. Кроме того, мы не будем проводить массовые уличные мероприятия, сделав акцент на домашнем формате проведения праздников – в кругу семьи и близких, – сказал Вячеслав Франк.

Также не запланирован в этом году праздничный фейерверк. Город украсят световыми фигурами, скульптурами, праздничными баннерами, светодиодными гирляндами. Особое внимание будет уделено оформлению въездных магистралей, площадей, парков, центральных улиц, торговых центров. Новогоднее оформление города будет готово к 15 декабря.

Новогодние детские мероприятия

Без изменений пройдут Губернаторские елки. Их, по словам зампредседателя комитета по образованию города Натальи Михальчук, посетят около четырех тысяч учеников в Театре Драмы, а еще 35 тысяч школьников – в учреждениях культуры. Младшеклассники получат сладкие подарки. Отметим, что уже с 20 декабря начнутся утренники в образовательных учреждениях. Особое внимание будет уделено безопасности детей.

- Для детей с особенностями развития, детей из многодетных малообеспеченных семей во Дворце культуры города Барнаула состоятся праздничные представления. Свои программы представят театры, концертные залы, планетарий, кинотеатры. В парках будут работать катки, - говорит Валерий Паршков, председатель комитета по культуре города.

Особое внимание будет уделено семьям мобилизованных. Глава города поручил проработать вопрос организации для их детей праздничного досуга, благотворительных акций.

- Кроме того, глава города предложил распространить традиционную благотворительную акцию «Елка желаний» на предприятия города, - пишет пресс-служба.

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