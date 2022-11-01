Главного Деда Мороза страны смогут увидеть все желающие Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Алтайский край впервые приедет Поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Рассказываем, в каких городах и когда его можно будет увидеть.

Что такое Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция главного новогоднего волшебника. Это настоящий поезд, в составе которого есть приемная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Вместе со Всероссийским Дедом Морозом из Великого Устюга в поезде едут Снегурочка из Костромы и их сказочная команда.

– В Алтайский край Поезд Деда Мороза приедет впервые, что станет значимым культурным событием в регионе. Проект носит социальный характер, его задача – подарить праздник детям, дать возможность увидеть главного Деда Мороза страны из Великого Устюга жителям самых отдаленных населенных пунктов, рассказывают в министерстве по образованию региона.

Что за программа будет у Поезда Деда Мороза

В этом году Поезд Деда Мороза сделает более 100 остановок в городах России. На вокзалах посетителей ждет торжественная программа с участием артистов и аниматором. Основная часть мероприятий пройдет на открытом воздухе. Прийти посмотреть на Всероссийского Деда Мороза смогут все желающие бесплатно.

Куда приедет Дед мороз?

– на станцию Барнаул 25 ноября 2022 года в 09.55 местного времени, стоянка поезда 6 часов 30 минут;

– на станцию Славгород 26 ноября 2022 года в 10.37 местного времени, стоянка поезда 1 час 30 минут.

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