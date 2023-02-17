БДСМ-манекен и водка у школы: какие скандалы с магазинами прогремели на Алтае

В одном из спорт был замешан магазин интимных товаров, который находится в ТРЦ «Европа» Фото: Герман Архаров

В последнее время алтайское УФАС признало ненадлежащей рекламу нескольких магазинов, а также поставило точку споре между федеральной сетью «Спортмастером» и барнаульским магазином «Спортивный мир». Что не понравилось антимонопольщикам – в материале «КП».

Товары для взрослых рядом с детской зоной

В декабре прошлого года поступило заявление от мужчины, который посчитал непристойной рекламу в витрине магазина товаров для взрослых в ТЦ «Европа». Он прислал фотографии, на которых виден манекен в одежде с атрибутикой БДСМ-направления, а рядом мягкая игрушка – медведь в маске и наручниках. Мужчину возмущала даже не сама экспозиция, а ее близость к фудкорту, кинотеатром и детской развлекательной зоной. Манекен и мишка были размещены в витрине магазина.

Заявитель посчитал, что все это не только не направлено на создание здоровой ячейки общества с гармоничными традиционными отношениями, но и пропагандирует нездоровые отношения и направлено на растление молодого поколения.

В магазине, напротив, отметили, что в целом их деятельность направлена на гармонизацию отношений. Несмотря на это, их рекламу УФАС признало ненадлежащей.

Реклама водки

Незадолго до разбирательства с отделом интим-товаров, алтайское УФАС выявило нарушение закона о рекламе в одном из бийских магазинов торговой сети «Аникс». Там крутили звуковую рекламу водки. Проблема в том, что она транслировалась в помещении магазина, расположенном вблизи школы.

– Посредством проведения замеров от магазина до периметра ближайших зданий, установлен факт распространения рекламы алкогольной продукции на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, - рассказали в антимономольной службе.

В итоге трансляцию ненадлежащего ролика магазин прекратил.

Не близнецы

Накануне в Алтайском крае завершилось разбирательство в рамках спора компаний «Спортмастер» и «Спортивный мир». Об этом пишет УФАС региона.

Дело возбуждали после заявления федеральной компании. По мнению ее представителей, оформление вывесок, витрин, страница в соцсетях были схожи товарными знаками компании «Спортмастер».

Но комиссия пришла к выводу, что, хоть и в оформлении двух торговых сетей есть сходство цветового сочетания и концепции логотипов, но в комплексном восприятии это не приводит к смешению, и нарушения закона о конкуренции в этой ситуации нет.

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