В Барнауле возбудили дело из-за манекена с БДСМ-атрибутикой в витрине магазина в ТРЦ

Магазин находится в ТРЦ «Европа» Фото: Герман Архаров

В Барнауле мужчина пожаловался на витрину одного из магазинов для взрослых в ТРЦ «Европа», где заметил рекламу с БДСМ-атрибутикой. В итоге ее почитали ненадлежащей. Информация об этом содержится в базе решений и правовых актов краевого УФАС.

19 декабря в Алтайское краевое УФАС России поступило заявление от мужчины, который посчитал непристойной рекламу в витрине магазина товаров для взрослых. Он прислал фотографии, на которых виден манекен в одежде с атрибутикой БДСМ-направления, а также мягкая игрушка – медведь в маске и наручниках.

– Заявитель считает, что место нахождения данного магазина – в торговом центре «Европа», рядом с фудкортом, кинотеатром и детской развлекательной зоной и размещение указанных манекена и мягкой игрушки в витрине магазина, всё это не только не направлено на создание здоровой ячейки общества с гармоничными традиционными отношениями, но и пропагандирует нездоровые отношения и направлено на растление молодого поколения, – подчеркнули в УФАС.

Ведомство возбудило дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе. В свою очередь представитель магазина отметил, что не согласен с этим заявлением. Он подчеркнул, что молодое поколение – не целевая аудитории магазина, а ИП соблюдает требования законодательства и магазин не использует эротические или порнографические изображения.

– В целом деятельность направлена на гармонизацию отношений, – пояснили в магазине.

При этом рекламу в витрине не согласовывали, в итоге манекен и мягкую игрушку решили убрать.

В УФАС пояснили, что размещение в витрине на манекене товара соответствует законодательному определению понятия «реклама». Ее могут увидеть разные люди, потому что она находится в открытом доступе посетителей ТРЦ «Европа», а также направлена на привлечение внимания к товарам БДСМ-тематики магазина.

Комиссия признала рекламу БДСМ-атрибутики в витрине магазина ненадлежащей, поскольку при ее размещении нарушено требование ч.6 ст.5 Федерального закона «О рекламе». Образы посчитали непристойными и оскорбительными.

Напомним, в 2019 году жители Алтайского края заметили рекламу пива в стиле БДСМ. На картинке, стилизованной под комикс, во рту девушки был кляп в виде пряника. УФАС проводила опрос, чтобы выяснить, является ли изображение оскорбительным.

В конце концов комиссия признала рекламу ненадлежащей, нарушающей запреты на распространение рекламы пива в интернете. Помимо этого, в рекламе алкогольной продукции используется образ человека, что также запрещено законом. Подробнее об это можно прочитать здесь.

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