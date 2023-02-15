На Алтае предприниматель выиграл спор со «Спортмастером»

Стиль оформления торговых сетей не является схожим до степени смешения. Скриншот с сайта altk.fas.gov.ru

Алтайский предприниматель, владелец «Спортивного мира» выиграл спор с торговой сетью «Спортмастер», сообщает краевое УФАС.

Дело было возбуждено на основании заявления ООО «Спортмастер». По мнению заявителя, в действиях владельца «Спортивного мира» усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, так как предприниматель при оформлении вывесок, витрин и корпоративной страницы магазинов в соцсети использовал обозначения, схожие с зарегистрированными товарными знаками ООО «Спортмастер».

- Компания настаивала, что такое оформление может вводить в заблуждение потребителей, а также привести к смешению деятельности магазинов и получению предпринимателем преимуществ в бизнесе, - рассказали в УФАС.

Комиссия установила, что в оформлении двух торговых сетей действительно прослеживается сходство цветового сочетания и концепции логотипов, однако в комплексном восприятии это не приводит к смешению. Также по результатам опросов значительное число респондентов полагают, что сравниваемые обозначения и стиль оформления торговых сетей не являются схожими до степени смешения. Причем предприниматель получил логотип в 2004 году, задолго до прихода в регион федерального конкурента.

В итоге комиссия приняла решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием нарушений конкурентного законодательства.