Синоптики представили предварительный прогноз развития паводка в Барнауле

В Барнауле первая волна паводка проходит в два этапа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовятся к прохождению весеннего паводка. О том, каким он может быть, на заседании в мэрии рассказал начальник алтайского гидрометцентра Дмитрий Савин, пишет мэрия.

На предварительный прогноз развития паводка в Барнауле влияет множество факторов. Среди них осеннее увлажнение почвы, количество выпавших осадков до наступления зимы, высота снежного покрова и запас воды в нем, глубина промерзания почвы, толщина льда на реках региона.

По словам синоптика, главную проблему для развития паводка представляет сильное промерзание верхних слоев почвы, которое стало результатом аномальных морозов в ноябре 2022 года в отсутствии снега.

– Верхний слой земли очень твердый, как асфальт, из-за чего инфильтрация почвы будет практически невозможна. С учетом этого обстоятельства и имеющихся снегозапасов на территории города ожидается формирование склонного стока в пониженные места рельефа местности, – подчеркнул Дмитрий Савин.

Паводок может осложнить плюсовая температура и дождь весной. Согласно предварительному прогнозу, март ожидается теплее нормы на 1-2 градуса. Ночью будет прохладно, а днем прогнозируют оттепель. В конце марта специалисты проведут работы на снегомерных маршрутах в горах Республики Алтай, что позволит более точно спрогнозировать вторую волну паводка.

В Барнауле первая волна паводка проходит в два этапа. Первый – в третьей декаде марта-второй декаде апреля. В это время активно тает снег и формируется склоновый сток, при этом возможно затопление пониженных участков местности, частного сектора.

Второй этап паводка в краевой столице проходит во второй декаде апреля-первой декаде мая. Это период активного снеготаяния в пригородной зоне, вскрытие Оби и ее притоков в черте города. В этот период возникают риски затопления низменных участков местности, прилегающих к реке, переполнения прудов-накопителей, размыва дорог.

Чтобы избежать неприятных последствий, в Барнауле проводят масштабную подготовительную работу. В частности, уже есть план из 50 предупредительных мероприятий по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод

Ранее мы писали о том, что специалисты дали прогноз паводка-2023 в Бийске. Многое зависит от того, сколько снегопадов пройдет в ближайший месяц.

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