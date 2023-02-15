Специалисты дали прогноз паводка-2023 в Бийске

Снегозапасы этой зимой выше, чем в 2022 году. Фото: Сергей Кулыгин Фото: газеты «Бийский рабочий»

Бийск готовится к прохождению паводка. По данным специалистов, в настоящее время многие показали (например, по количеству осадков) выше прошлогодних, что уже не очень хорошо.

В 2022 году паводок прошел относительно спокойно, несмотря на крайне раннюю и стремительную весну, и даже в какой-то степени климатическое лето: уже в начале мая многие жители края устремились на пляж – 30-градусная жара не останавливала перед запретами на купание, хотя вода в реках на тот момент еще была ледяной. Но плюс спокойного прохождения половодья был еще и в небольшом снегозапасе. Сейчас же ситуация несколько иная. К тому же природа за минувшую зиму сделала несколько «подарков» в виде непроглядных снегопадов и резкого потепления практически до плюсовых отметок.

Уже сейчас специалисты начали просчитывать, как может пройти паводок нынешней весной. И пока что прогнозы не слишком радужные. Многое зависит от того, сколько снегопадов пройдет в ближайший месяц.

По словам руководителя бийского филиала ЦГМС Юрия Вдовина, по состоянию на 10 февраля запас воды в снежном покрове составляет 101% от средней многолетней нормы и 76% от нормы максимального снегозапаса, пишет «Бийский рабочий». Данные показали практически на треть выше цифр за 2022 год.

- Приведенные данные о запасе воды в снежном покрове могут претерпеть существенные изменения по мере формирования снежного покрова, который, как правило, достигает максимальных значений в марте, - подчеркивает специалист. – Кроме того, высокие уровни воды при прохождении первой волны возможны при выпадении большого количества осадков, а также могут быть спровоцированы заторами льда.

Во время заседания комиссии по ЧС, прошедшей накануне, 14 февраля, Юрий Вдовин также пояснил, что помимо запаса воды в снежном покрове и весенней погоды, наибольшее влияние на паводок также оказывает степень осеннего увлажнения почв. Проще говоря – если в конце года было много дождей – то это очень плохо.

Пока гидрометеорологические службы готовят прогнозы на весну. Более детальная информация может появиться в первой половине марта. А вот мониторинг уровней воды в реках начнут в первой половине апреля.

Как ранее сообщил начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, его ведомство готовится к худшему сценарию, поскольку серьезные опасения вызывает количество осадков, выпавших в январе.

- Какой интенсивности будет паводок, мы пока сказать не можем, но будем готовиться к наихудшему сценарию, - говорит Макаров. – Мы должны быть готовы к оказанию своевременной помощи населению, при необходимости - к организации эвакуации граждан с подтопленных территорий, к ликвидации последствий паводка и восстановлению нормального жизнеобеспечения людей.

Уже сейчас главам муниципалитетов рекомендуют сформировать запасы продовольствия и медикаментов, а также провести ревизии в пунктах временного размещения.

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