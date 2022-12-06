Ученые создали виртуальный тур по станции в ледниках Алтая

Станция позволяет проводить круглогодичный мониторинг состояния ледников Фото: Пресс-служба ТГУ

Специалисты Томского государственного создал 3D-тур по научной станции «Актру» на Алтае. Все желающие могут увидеть уникальные природные объекты, которые исследуют ученые, и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Станцию «Актру» основали в 1950-е годы для гляциологических исследований в горах Алтая. Ледники – природные индикаторы, состояние которых наиболее наглядно и объективно отражает изменения климата. К тому же, их таяние становится отправной точкой для других природных катаклизмов – от сильнейших паводков до повышения уровня мирового океана.

Сегодня станция «Актру» позволяет проводить круглогодичный мониторинг состояния ледников. Полученная информация дает понимание происходящих процессов и помогает строить прогнозы дальнейшего развития событий.

– Туры будут интересны как широкой публике, так и научному сообществу. Особенно они будут полезны тем специалистам, которые занимаются изучением трансформации земной поверхности и экосистем планеты под влиянием меняющегося климата и могли бы проводить свои исследования на станциях Томского госуниверситета, – рассказал заведующий лабораторией гляциоклиматологии ГГФ ТГУ Александр Ерофеев.

Отправляясь в 3D-тур по отдаленной станции и ее окрестностям, пользователи могут пройти по маршруту ученых. Они побывают в местах, куда сложно попасть даже хорошо подготовленному человеку. Путешествуя к станции, понимаешь, что и исследования тающих ледников иногда проводятся с риском для жизни.

В вузе подчеркнули, что информация, которую собрали авторы проекта помогут ощутить реальное присутствие на станциях, где делают важные научные открытия.

Добавим, что также ученые создали 3D-туры по научной станции «Кайбасово» в Томской области. Она является основной площадкой для изучения цикла углерода – главной составляющей парниковых газов метана и углекислого газа.

Ранее мы писали, что во время экспедиции на Алтай гляциологи Томского государственного университета зафиксировали ускорение таяния ледников Актру. Кроме того, во время одной из экспедиций специалисты оборудовали на разных высотах ледника Актру две водоиспарительные площадки. Благодаря новшеству появилась возможность напрямую исследовать процесс испарения – важнейшего элемента водного баланса в горно-ледниковом бассейне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае ускорилось таяние ледников

Это говорит о изменении климата в регионе (подробнее)