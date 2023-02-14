Алтайский ученый раскрыл всю правду о том, какие дома первыми разрушатся при землетрясении

Землетрясение в Республике Алтай (2003 г.). Фото из архива группы ученых, в которую входил Г.Я.Барышников

В Турции продолжаются работы по ликвидации разрушений на месте страшного землетрясения: подсчет погибших еще ведется, но по последним данным количество жертв перевалило за 30 тысяч человек. В 2003 году Республика Алтай тоже пережила одно из сильнейших землетрясений, за которым последовали многочисленные оползни и обвалы, а в земле образовались зияющие трещины: сотни домов были разрушены, люди остались без крова. «Комсомолка» узнала у профессора кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, доктора географических наук, заслуженного работника высшей школы РФ Геннадия Барышникова, какие строения наиболее сейсмоустойчивы.

Землетрясение в Республике Алтай (2003 г.). Фото из архива группы ученых, в которую входил Г.Я.Барышников

- Я входил в состав экстренной группы ученых, которые занимались изучением землетрясения в 2003 году. Плотность населения в эпицентре была 203 тысячи населения. Это третья часть от числа жителей Барнаула. Население рассредоточено на большой территории, и дома построены с учетом частоты землетрясений. Алтайцы, полагаясь на свой опыт, строили одноэтажные небольшие дома. Разрушились лишь так называемые «мазанки». Как строились такие дома? Ставили столбы, закладывали кирпичом, крышу покрывали землей или кизяками – топливом для обогрева, - рассказал Геннадий Яковлевич.

Прочнее оказались деревянные дома из капитального бруса. В самом Бельтире, где произошел разлом, ученые видели, как трещина разделила деревянный дом пополам, но за исключением огромной трещины строение осталось целым – лишь печка развалилась.

Также к землетрясениям устойчивы многоэтажные панельные дома, так как плиты соединены сваркой, а внутри них металлическая арматура. Обладают прочностью и монолитные дома.

- Самыми неустойчивыми признаны пятиэтажные кирпичные дома. Кирпичи складываются горизонтально, и при нарушении стабильности начинают скользить друг по другу, что приводит к быстрому разрушению здания, - подчеркнул профессор Геннадий Барышников.

Что касается Турции, то со слов Барышникова, большое число разрушений в результате смертоносного землетрясения в Турции можно объяснить нарушением градостроительных норм. По данному факту там уже задерживают тех, кто участвовал в проектировании и строительстве.

Землетрясение в Республике Алтай (2003 г.). Фото из архива группы ученых, в которую входил Г.Я.Барышников

- В Турции здания построены с нарушением архитектурных и строительных норм, а стены выложены пустотелыми кирпичами. Поэтому дома «сложились» моментально, - прокомментировал учены.

По словам Геннадия Барышникова, ежегодно на Земле происходит около 3 млн землетрясений. Для Республики Алтай подземные толчки считаются нормой – в прошлом году, к примеру, было зарегистрировано 34 сейсмособытия, а с начала этого года – уже пять. Но большинство из них местное население не ощущают, так как магнитуда толчков небольшая.

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