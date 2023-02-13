Это уже пятое сейсмособытие с начала этого года Фото: Анна СЕМИНА

В воскресенье, 12 февраля, в Республике Алтай зарегистрировали очередное землетрясение. Как отметили в региональном управлении ГО и ЧС, в прошлом году было зафиксировано 34 сейсмособытия.

Землетрясение магнитудой 2,6 балла в эпицентре произошло в 73 км от населенного пункта Онгудай с северо-восточной стороны.

- В пятидесятикилометровую зону населенные пункты не попали, - подчеркнули в ведомстве.

У дежурных служб Онгудайского района уточнили информацию: местные жители толчки не почувствовали, на службу 112 никто по поводу землетрясения не обращался.

Специалисты управления подчеркнули, что это уже пятое сейсмособытие с начала этого года. В прошлом году в республике зарегистрировали 34 землетрясения небольшой интенсивности. Все они происходили на юге республики на большом расстоянии от населенных пунктов. В месяц происходит примерно по три толчка.

- Такая обстановка наблюдается в Республике Алтай в течение уже многих лет и для нашего региона это норма, - добавили в управлении ГО и ЧС по Республике Алтай.

Как рассказал «Комсомолке» профессор кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, доктор географических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Геннадий Барышников, всего за год на земном шаре происходит около 3 млн землетрясений разной интенсивности. Их сложно предсказать, но можно назвать районы, в которых вероятны подземные толчки.

- В Горном Алтай землетрясения – это обычная история. Два года назад в Усть-Коксинском районе фиксировали сейсмособытие магнитудой в 3,1 балла, но никто из населения его даже не почувствовал. По сути, все эпицентры формируются в центральной части региона – это Кош-Агачский район. Люди уже привыкли, - пояснил профессор кафедры природопользования и геоэкологии АлтГУ, доктор географических наук, заслуженный работник высшей школы РФ Геннадий Барышников.

Для каждого города или района существует своя прогнозируемая мощность возможных толчков. Для Барнаула вероятная магнитуда составляет шесть баллов, для Бийска – семь баллов, для Белокурихи – восемь баллов. Кроме того, ученые составили вероятный прогноз землетрясений для муниципалитетов. Под подсчетам специалистов, в Барнауле землетрясение мощностью в шесть баллов возможно раз в 150 лет, то есть через 130 лет, если отсчитывать от 2003 года.

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