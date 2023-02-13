«Убивают не землетрясения, а здания»: ведущие ученые страны обсудили в Барнауле строительство небоскребов

Стройплощадка на Речном вокзале Фото: Олег УКЛАДОВ

На прошлой неделе в Барнауле состоялась международная конференция, посвященная высотному строительству, в которой приняли участие российские и зарубежные эксперты. Ученые обменялись опытом и разработками в области высотного строительства. Главным вопросом стала сейсмическая безопасность застройки. Конференция проходила на базе АлтГТУ, подробности сообщает «Толк».

Барнаул – центр научных притяжений

На конференцию приехали лучшие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и стран СНГ. Среди них - специалисты в области сейсмологии, геологии, строительства и т.д.

Стройплощадка на Речном вокзале Фото: Олег УКЛАДОВ

- Все они так или иначе связанны с высотным строительством, – говорит ректор АлтГТУ Андрей Марков. – Возведение высотных объектов всегда связано с множеством трудностей: расчет фундамента, обеспечение сейсмической и пожарной безопасности.

Главной целью конференции и был именно обмен тем колоссальным опытом, который имеется у каждого из экспертов.

- Уверен, что нам необходимы такие конференции. Их организация на местных площадках способствует развитию, ведь Барнаул стремится быть современным, красивым и безопасным городом, – отметил глава города Вячеслав Франк.

Перспектива на будущее

Кстати, Алтайский государственный технический университет не случайно был выбран площадкой для проведения конференции. В вузе уже более 10 лет выпускают специалистов в области высотного строительства. Однако применить полученные знания на практике в Барнауле им довольно проблематично, так как небоскребов в краевой столице нет. Однако перспектива весьма радужная, ведь в прошлом году был официально презентован проект 44-этажных башен на берегу Оби, в районе бывшего Речного вокзала. Они станут первыми настоящими небоскребами в Сибирском федеральном округе. По данным гендиректора проектной компании «Архи Групп» Андрея Суртаева, в настоящий момент самые высокие здания в краевой столике - 72 метра (таких около 20). Однако именно за высотным строительством эксперты видят будущее.

- С точки зрения науки высотки – крайне интересная тема. Это огромное поле как для фундаментальных исследований, так и для применения их на практике. Не удивительно, что конференция вызвала такой большой интерес со стороны экспертного сообщества не только нашей страны, но и зарубежья, – заметил ректор АлтГТУ.

О землетрясениях

Конференция совпала с моментом, когда в Турции произошло одно из самых разрушительных в мире землетрясений. Поэтому вопрос сейсмической безопасности стоял в повестке особо остро.

Руководитель Департамента комплексной градостроительной безопасности ЦНИИП минстроя России Рустам Акбиев сравнил землетрясение в Турции и тем, что произошло в Республике Алтай в 2003 году. По мнению эксперта, тогда оно могло стать причиной настоящей катастрофы, если бы его эпицентр оказался ближе к густонаселенным городам региона, ведь его мощность была практически такой же, как и у нынешнего землетрясения в Турции, о числе жертв которого наслышан каждый.

- Но этот катаклизм – настоящий природный урок. К счастью, на Алтае тогда люди не погибли и для экономики он оказался почти безболезненным. Но я не зря провел аналогию с событиями в Турции. Разрушения, которые там произошли, в теории могут быть и у нас, если эпицентр окажется рядом с густонаселенным городом, – отметил спикер.

«Сейсмическую опасность нельзя недооценивать»

При этом эксперт акцентировал особое внимание на том, что «убивают не землетрясения, а здания». А люди гибнут под их завалами. Причин неустойчивости строений множество - высокий износ домов, незаконные перепланировки, несоблюдение сейсмических норм при строительстве, некачественные материалы и т.д.

В связи с этим ученые настоятельно советуют заранее работать над предотвращением последствий возможных землетрясений - создавать карты с обозначением особо уязвимых районов, укреплять здания и проводить реновацию жилья из старого фонда там, где укрепление нецелесообразно. Однако первое место в этом списке, однозначно, занимают высокие технологии в строительстве.

-Когда мы что-то строим, то должны обязательно смотреть, как это повлияет на территорию и ее окружение. Особенно это касается развивающихся городов, стремящихся к росту. Сейсмическую опасность нельзя недооценивать, поэтому вести строительство нужно с «оглядкой» на нее, – подчеркнул Акбиев.

Стройплощадка на Речном вокзале Фото: Олег УКЛАДОВ

Отголоски дрожи земли

Декан строительно-технологического факультета АлтГТУ Иван Харламов уверен, что алтайское землетрясение 20-летней давности до сих не «успокоилось». Отголоски до сих пор «аукаются». Так, например, с 2003 по 2009 год ученые зафиксировали сейсмическую активность в эпицентральной области. Об этом говорят данные исследований Лаборатории региональной сейсмологии Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы.

- Последнее время землетрясения все чаще начинают обходить Барнаул с севера. Все чаще испытывает сейсмическое воздействие Новосибирская область. На этой неделе была ситуация в районе Чистоозерки, расположенной на западе региона. Раньше эта территория считалась сейсмически неопасной. Все это заставляет нас думать о том, что мы живем в неспокойной ситуации. Земной шар может в любой момент преподнести сюрприз. Поэтому мы должны быть готовы к любой ситуации, – заметил Иван Харламов.

К сожалению, вероятность того, что Алтайский край может хорошенько тряхнуть, не стоит исключать. Поэтому очень важно обратить внимание на высокотехнологичные решения в строительстве и отдать предпочтение «более правильным и рациональным конструктивным системам».

Как влияет добыча месторождений

Ученые озвучили одну из основных тенденций последних 20 лет – это так называемая наведенная сейсмичность (землетрясения, вызванные взрывами в ходе разработок различных месторождений). За ней пристально наблюдают ученые Лаборатории региональной сейсмологии Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН.

- При сильном воздействии на земную кору, в качестве реакции она может «отвечать» землетрясениями. Сейчас благодаря новой технике скорость добычи очень большая. Природа не может нивелировать пластичностью и т.д. Она начинает все рвать», – пояснил директор по науке лаборатории ЕГС Александр Еманов.

При этом природные землетрясения могут синхронизироваться с техногенными. Именно так, кстати, случилось с последствиями деятельности на шахтах Кузбасса и отголосками Чуйского землетрясения.

Без «железобетонных» нормативов

Также во время конференции были подняты вопросы проектирования. Не секрет, что современные технологии позволяют рассчитать фундамент любого здания. От адекватной оценки грунта зависит высота, прочность и безопасность здания. Об этом рассказал профессор, председатель Товарищества сибирских геотехников Леонид Нуждин.

Эксперты отметили, что к разработке документации для высотных зданий должен быть особый подход. Дело в том, что для особых строений в России нет «железобетонных» нормативов, поэтому многие меры по обеспечению безопасности прорабатываются чисто индивидуально, в рамках специальных технических условий. И это на самом деле большой плюс, так как открывает перед застройщиками широкие возможности. То есть, проще говоря, вполне реально спроектировать здание любой сложности и при этом сделать его сейсмически и пожарно безопасным.

Именно такими системами, по словам руководителя компании «Архи Групп» Андрея Суртаева и будет укомплектован новый жилой комплекс на площади Баварина, 8. Эксперт рассказал, что особенность будущих небоскребов заключается в особых технических, планировочных, противопожарных, геотехнических и других решениях. Но самое главное, все проекты и решения будут основаны на научно-техническом сопровождении. В частности, благодаря коллегиальному решению специалистов были решены сложные вопросы с инсоляцией, ветровыми нагрузками, плотностью застройки, дополнительными паркингами. При этом проектировщики должны были сохранить полезную площадь этажей, которую отчасти съедали ребра жесткости, дополнительные транспортные узлы и узлы прохождения коммуникаций.

- Например, из-за высоких ветровых нагрузок, начиная с 25-го этажа, окна в квартирах не будут полностью открываться, – отметил Суртаев.

Вопрос прочности

Чтобы точно убедиться в правильности решений по поводу конструктивных и прочностных особенностей будущих свечек на берегу Оби в Барнауле проект потребовал дополнительных изыскательных работ. С этой целью участники конференции побывали непосредственно на строительной площадке. На данный момент здесь обустроены котлованы для двух 144-метровых башен со стилобатом, в глубине которых активно идут испытания грунтов.

- Наш проект нуждается в подтверждении расчетных показателей несущей способности свайных фундаментов. Сейчас, и это можно увидеть своими глазами, они проходят испытания на горизонтальную нагрузку. Для этого мы погрузили буронабивную сваю в обсадной трубе, к которой через систему гидравлических домкратов приложили горизонтальную нагрузку, чтобы зафиксировать ступенчатую нагрузку. Данные будут обработаны и переданы в проектный институт для дальнейшего проектирования, – рассказал «Толку» главный инженер строительной компании «Селф» Александр Жокин.

Стройплощадка на Речном вокзале Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас на месте стройки проводятся сейсмические испытания. Первоначально полученные данные говорят о том, что будущий фундамент будет выполнен с запасом прочности и, в случае активности природной стихии, выдержит землетрясение магнитудой 7 единиц.

- Фундамент – это, пожалуй, самая инновационная часть дома. Он будет стоять на сваях глубиной 43 метра. Такого на сегодняшний день в Барнауле никто еще не делал. Настолько длинные сваи нужны, чтобы опереться на твердые глиняные грунты. Для их заглубления и приходится преодолевать всю толщу земли, – пояснил эксперт.

Не только прочно, но и красиво

Будущий жилой комплекс будет отличаться не только прочностью, но и эстетичностью. Как выразился Андрей Суртаев, в проектировании 44-этажных свечек «участвовала практически вся страна» - а именно, крупнейшие научные институты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и т.д.

Что касаемо дизайна, то в этом вопросе учитывались не только эстетические предпочтения разработчиков. В связи с месторасположением новые здания должны отвечать строгим ветровым и инсоляционным нормам. Чтобы соблюсти данные требования, архитекторы развернули одну из свечек под углом к соседней башне. А технический этаж без окон будет выполнен по принципу «золотого сечения» и станет красивым акцентом.

- Жилой комплекс стремится ввысь, в небеса. Он гармонично впишется в набережную и станет визитной карточкой города, своеобразными воротами, встречающими жителей и гостей города, –подытожил Александр Жокин.

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