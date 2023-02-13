Убитый мальчик приходил в кошмарах: почему убийцы пишут явки с повинной спустя десятилетия после преступлений

Почти 70% явок с повинной, к сожалению, не означают, что у преступника взыграла совесть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в январе этого года осудили братьев Зайцевых за хладнокровное убийство женщины с подростком. Почти 20 лет дело оставалось нераскрытым, и бог знает, сколько бы еще времени ушло на поимку причастных, если бы один из подозреваемых сам не пришел в полицию и не сознался в убийстве. Почему преступники, спустя столько лет решают подписать чистосердечное – в материале «Комсомолки».

Как рассказал «КП» заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал, почти 70% явок с повинной, к сожалению, не означают, что у преступника взыграла совесть. Глупо было бы надеяться, что кто-то решит снять груз с души и сознаться в преступлении, которое не могут раскрыть два десятилетия. В случае с братьями Зайцевыми, которые по молодости зарубили мать с ребенком, признание - уникальный случай, так как таких прецедентов в практике следователей единицы.

Чаще всего в чистосердечном признании нет муки совести, лишь корыстная цель – отсидеть поменьше.

- Если смотреть по всем убийствам, то в 95% будут бытовые. Как это обычно происходит? Сидели за столом, выпивали, начали ругаться, один берется за нож. А убийство – это умышленное причинение смерти. Когда задерживаем, то большинство раскаиваются и говорят, что не хотели убивать. Но умысел в момент совершения преступления все равно был. Что дает подозреваемым явка с повинной? Она выступает смягчающим обстоятельством: наказание при наличии признания вины не может превышать две трети срока, - подчеркнул Роман Шаповал.

Кроме того, даже если в будущем фигурант дела откажется от показаний, то суд все равно засчитает изначальное признание, как смягчающее обстоятельство, ведь сначала преступник честно рассказал о преступлении, а потом испугался ответственности.

Барнаульский адвокат Сергей Киселев добавил, что зачастую человек признается в преступлениях, так как понимает, что бегать осталось недолго.

- По старым делам, которые не раскрыты, собирают базу генетического материала. В моей практике было дело, когда по подозрению в изнасиловании женщины на районе собирали биологический материал у всех мужчин, которые подходили под описание. В итоге нашли совпадение, вызвали подозреваемого в отдел, и он во всем признался. Сказал: «Я ждал, что за мной когда-нибудь придут», - отметил Сергей Киселев.

А один индивидуум решил обыграть систему правосудия, да не вышло. Мужчина проконсультировался с юристами и нашел лазейку в законодательстве – истечение срока давности.

- Преступник может избежать уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Для тяжких преступлений он составляет 10-15 лет. Помню, в Заринске нашли тело мужчины с огнестрельным ранением, сроки давности уже прошли, а преступник пришел и сознался, написал явку с повинной. Думал, что к нему больше не будет вопросов, не хотел бегать всю жизнь. Но он не учел, что находится в розыске, как обвиняемый, а это обстоятельство прерывает срок давности. В итоге его осудили, - добавил замруководителя отдела криминалистики следкома Роман Шаповал.

Даже те, кто приговорен к пожизненному заключению, уже за решеткой продолжают признаваться в преступлениях. У них свой мотив – побывать на свободе хоть на мгновение. К примеру, маньяк, который зверски убил, изнасиловал и сжег старушку в Новоалтайске, не так давно сознался в еще двух преступлениях в Барнауле, совершенных в конце прошлого века.

- Если бы к нам чаще приходили и сознавались в преступлениях 20-летней давности, то это было бы чудом. С 90-ых годов лежит много нераскрытых дел и в каждом из них явки. Осужденные где-то что-то услышат от сокамерников и берут на себя вину за преступления, которые не совершали: кому-то, пока сидит в СИЗО на время следственных действий, передачку принесут, кто-то с родителями встретится. Однако в ходе проверки данных «явок» следователи видят, что человек не причастен к совершению преступления и оговорил себя - добавил криминалист.

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