Одного из мужчин замучила совесть, и он во всем сознался Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Алтайском краевом суде рассматривают уголовное дело об убийстве, которое было совершено еще в далеком 2003-ом году… В собственном доме от рук злоумышленников погибли мать и её 13-летний сын. Долгое время дело было нераскрытым, родные погибших даже привлекали к разгадке жестокой расправы экстрасенсов, но в августе 2021 года один из предполагаемых убийц внезапно написал явку с повинной. Подробности дела «Комсомолке» рассказал замруководителя отдела криминалистики СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Мистика да и только

По данным следствия, в октябре 2003 года в Панкрушихинском районе произошло нападение на 50-летнюю владелицу магазина и её 13-летнего сына. Матери на глазах у ребенка нанесли шесть ударов топором по голове, мальчику – пять. Оба потерпевших скончались на месте происшествия. Из дома злоумышленники похитили вещи и деньги – больше 14 тысяч рублей.

- Около 18 лет преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым ввиду отсутствия каких-либо следов, вещественных доказательств и свидетелей, - отметили в следкоме.

По словам Романа Шаповала, дом погибшей был одним из самых «богатых» в селе, он заметно выделялся среди остальных. Убитая вела свой собственный бизнес, а её муж, которого к моменту преступления уже не было в живых, в свое время работал в дорожном управлении. В общем, семья была при деньгах, и все это знали. Список подозреваемых был объемным, но ни одной стоящей зацепки следователям так и не удалось найти. К примеру, на окне, через которое убийцы проникли в дом, нашли волос, но экспертиза показала, что он принадлежит козе.

Помимо мальчика, которого убили преступники, у женщины были еще три старшие дочери. До последнего они пытались сделать все, чтобы найти виновных, напавших на их семью. А когда все рациональные варианты закончились, то женщины решили обратиться к магии – пригласили гадалку с «Битвы экстрасенсов».

- Я был в отпуске, но меня вызвали на съемки сюжета. Экстрасенс, побывав в доме, сказала, что тут даже и не нужно рассматривать никакие версии: убийца - кто-то из своих. А в комнате, где произошло убийство, она внезапно заявила, что была перестановка, хотя все стояло на своих местах, как и прежде. Потом мы повезли гадалку смотреть материалы дела, в кабинете она как закричит: оказалось, что в протоколе осмотра, действительно, указан еще журнальный столик, которого не было в момент её визита в дом. Будто она его в астрале увидела. И мы с коллегами задумались, а вдруг её слова про то, что убийца - «свой» - правда? – говорит Роман Шаповал.

Следователи продолжали отрабатывать разные версии. К примеру, одним из подозреваемых стал знакомый семьи, который хотел купить их дом, но в цене стороны не сходились, что могло послужить мотивом для жестокой расправы. Дело зашло в тупик.

Братья Зайцевы

Неизвестно, раскрыли бы дело вообще или нет, если бы один из обвиняемых сам не заявился на порог полиции. В марте прошлого года старший из двух братьев Зайцевых, которому на тот момент было 40 лет, пришел и признался, что он является тем самым убийцей, напавшим на мать и ребенка. Он жил в том же селе, периодически подрабатывал у женщины в магазине, да еще и были знаком с её дочерями. Но позднее он изменил свои показания и заявил, что пошел на преступление якобы с младшим братом.

После начала расследования Зайцевы проходили по делу, как подозреваемые, но доказательств против них не было. Почему же один из братьев спустя почти 18 лет решил во всем сознаться?

Со слов следователя, у мужчины были проблемы с алкоголем – его и так мучили кошмары, в которых по ночам приходил убитый мальчик, а когда умерла мать преступника, то он крепко взялся за бутылку.

- Старший брат сказал, что его замучила совесть. Переживал, что может умереть грешником, хотел избавиться от этой тайны, - пояснил Роман Шаповал.

Во время допроса обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах убийства, описал события прошлого и подтвердил свои показания на месте происшествия. Интересно, что орудия преступления оставались нетронутыми и лежали именно там, где их положили предполагаемые убийцы 18 лет назад. А драгоценные украшения, которые они забрали из дома и спрятали в местном Доме культуры, канули в лету – возможно, за столько лет кто-то их нашел и присвоил.

Младший брат после заявления родственника сознаваться не торопился и сначала утверждал, что тот несет бред и оговаривает его из-за алкогольной зависимости. Затем под гнетом предъявленных улик он дал признательные показания, но потом вновь отказался от своих слов. В отношении Зайцевых возбудили уголовное дело по факту разбоя и убийства с особой жестокостью. Сейчас дело рассматривают в суде.

Однако есть и другая сторона. Свою точку зрения готовы представить родные одного из обвиняемых. В ближайшее время читайте материал на "Комсомолке".

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